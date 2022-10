»Nobelova nagrada za kemijo 2022 je osredotočena na olajšanje zahtevnih postopkov. Klik kemija in bioortogonalne reakcije so kemijo popeljale v obdobje funkcionalizma,« so ob razglasitvi prejemnikov letošnje Nobelove nagrade za kemijo zapisali pri švedski akademiji znanosti.

»Klik kemija se uporablja pri razvoju farmacevtskih izdelkov, kartiranju DNK in ustvarjanju materialov, ki so bolj primerni za določen namen ali način uporabe. Z uporabo bioortogonalnih reakcij pa so raziskovalci izboljšali ciljno usmerjenost farmacevtskih izdelkov za zdravljenje raka,« so še pojasnili ob razglasitvi. Dodali so, da gre za nagrado za »domiselno orodje za gradnjo molekul«.

Letošnji Nobelovi nagrajenci za kemijo bodo postali ameriški kemik Karl Barry Sharpless, danski kemik Morten Meldal z univerze v Kopenhagnu in ameriška znanstvenica Carolyn Bertozzi z univerze Stanford v Kaliforniji.

Sharpless in Meldal bosta nagrajena, ker »sta postavila temelje za funkcionalno obliko kemije - klik kemije, pri kateri se molekularni gradniki hitro in učinkovito povezujejo,« so v utemeljitvi zapisali pri švedski akademiji. Izraz »klik kemija« je leta 1998 prvič uporabil prav Sharpless.

Z letošnjo nagrado bo Sharpless postal peti posameznik, ki je prejel dve Nobelovi nagradi, saj je nagrado za kemijo prejel že leta 2001. S tem bo sledil stopinjam predhodnih dvojnih Nobelovih nagrajencev – Johna Bardeena, Marie Sklodowske Curie, Linusa Paulinga in Fredericka Sangerja.

Carolyn Bertozzi pa bo letos prejela Nobelovo nagrado, ker »je klik kemijo ponesla v novo dimenzijo in jo začela uporabljati v živih organizmih. Pri njenih poskusih so bioortogonalne reakcije potekale, ne da bi zmotile normalno kemijo celice,« še navaja utemeljitev.

Kot je Bertozzi pojasnila v pogovoru z novinarji ob razglasitvi, gre pri teh področjih kemije za aplikacije v biotehnologiji, biokemiji, predvsem pa pri diagnosticiranju bolezni, denimo rakavih obolenj. »To področje je sicer še v zgodnji fazi, odkrili smo le nekaj reakcij in verjetno bomo odkrili še veliko novega,« je dejala znanstvenica.

Današnji razglasitvi dobitnikov Nobelove nagrade za kemijo bosta v četrtek in petek sledili še nagradi za književnost in mir. V ponedeljek nato sledi še razglasitev Nobelove nagrade za ekonomijo.

Vsaka nagrada prinaša ček v višini 10 milijonov švedskih kron (900.000 evrov), ki si jih bodo v tem primeru trije prejemniki razdelili. Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra – na obletnico smrti Alfreda Nobela, švedskega izumitelja in ustanovitelja Nobelove fundacije.