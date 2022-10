»Jojo, dobrodošel doma,« so danes zapisali na spletni strani mariborskega kluba. Iličić se namreč vrača v vijoličasti dres, v katerem je uspešno nastopal med julijem in koncem avgusta leta 2010 ter na 11 tekmah dosegel štiri gole in tri podaje.

Hitro je postal ljubljenec Ljudskega vrta, odlični nastopi v kratkem obdobju pa so mu omogočili prestop k Palermu, kjer je igral vidno vlogo do odhoda k Fiorentini poleti 2013. Vijoličasti dres kluba iz Firenc je nosil štiri leta, nato pa prestopil v Bergamo k Atalanti, kjer je pustil največji pečat.

V klubski karieri je doslej zbral 494 nastopov, od tega 77 na slovenskih zelenicah v dresu Interblocka (66) in Maribora. Za Palermo je zbral 107, Fiorentino 137, za Atalanto pa 173 nastopov. Podpisal se je pod 140 golov in 86 podaj, največ prav v dresu zadnjega kluba, za katerega je zabil 60 golov in prispeval 44 podaj.

Za slovensko reprezentanco je debitiral 11. avgusta 2010, od takrat pa zbral 80 nastopov in dosegel 16 golov. Nazadnje je v izbrani vrsti igral 14. novembra lani ob zmagi proti Cipru v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju. V zadnjih letih je imel številne težave zunaj nogometnih igrišč.

Po izbruhu pandemije novega koronavirusa se je izkušeni nogometaš boril tudi z osebnimi težavami, zaradi česar si je vzel daljši odmor od nogometa, v zadnjih dveh letih je tako le redko igral za Atalanto, ki jo je uradno zapustil 31. avgusta.

Po nekaj tednih pogajanj in iskanju skupnega jezika je zdaj pristal v Mariboru, kjer bo nosil dres s številko 72. »To je velik dogodek za vse, gre za zadevo, ki nedvomno izstopa iz okvirjev in pomeni veliko. Ne samo za Maribor, ampak splošno za slovenski nogomet. Gre za posebno vez, ki je stkana med Josipom in Mariborom, kar je tudi privedlo do pozitivnega razpleta zahtevnega izziva,« je ob podpisu pogodbe za spletno stran dejal športni direktor Maribora Marko Šuler.

»Dolgoročna pogodba potrjuje, kako resna je zadeva. Josip res nekaj časa ni igral, treniral je po samostojnem programu in ob potrditvi dogovora še ne moremo z gotovostjo napovedati premiere na igrišču. Seveda bo potreboval nekaj časa, da doseže ustrezno stopnjo pripravljenosti. Prihaja pa z velikim motivom in željo, sposoben se je hitro prilagoditi zahtevam, saj ob svojih izkušnjah zna odmerjati napore. Ne bomo prehitevali, bomo pa s skupnimi močmi naredili vse, da ga čim prej vidimo skupaj z moštvom na terenu,« je še dodal Šuler.