Oborožene sile Južne Koreje in ZDA so v odgovor na severnokorejsko testiranje orožja izvedle lastno vajo in izstrelile rakete zemlja-zemlja v Japonsko morje, je sporočila južnokorejska vojska. Obe vojski sta v ocean izstrelili dve balistični raketi kratkega dosega, so sporočili iz združenega štaba sil ZDA.

Vaje so »pokazale sposobnost in pripravljenost za nevtralizacijo izvora provokacije ob ohranjanju stalne nadzorne drže«, so še navedli v izjavi. Južnokorejska in ameriška bojna letala so že v torek izvedla skupno vajo v Rumenem morju.

Namen teh vaj je »zagotoviti, da imamo pripravljene vojaške zmogljivosti za odziv na provokacije Severne Koreje, če bi do tega prišlo,« je za CNN povedal tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby.

»Do tega sicer ne bi smelo priti. Kim Jong-unu smo jasno povedali, da smo se pripravljeni sestati brez kakršnih koli predpogojev. Želimo doseči denuklearizacijo Korejskega polotoka,« je dodal.

»Toda severnokorejski voditelj ni pokazal pripravljenosti, da bi se premaknil v to smer. Z nadaljevanjem raketnih poskusov, ki so kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN, se premika v nasprotno smer,« je še dejal Kirby.

Predsednik ZDA Joe Biden in japonski premier Fumio Kishida sta v torek najnovejšo izstrelitev Severne Koreje najostreje obsodila, južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol pa jo je označil za provokacijo in obljubil "»oster odgovor«.

Strokovnjaki opozarjajo, da se Pjongjang s številnimi raketnimi poskusi odziva na nedavne pomorske vojaške vaje južnokorejskih in ameriških sil. Državi sicer že dolgo izvajata skupne vaje, za katere vztrajata, da so izključno obrambne, Severna Koreja pa jih vidi kot priprave na invazijo.