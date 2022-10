V skupini B je Atletico Madrid, pri katerem je Jan Oblak branil celo tekmo, doživel boleč poraz v Belgiji, po katerem ostaja pri treh točkah, medtem ko je Brugge stoodstoten. Kamal Sowha in Ferran Jutgla sta bila strelca za domačine, pri gostih pa je Antoine Griezmann v 76. minuti zapravil najstrožjo kazen. Porto je odpravil Bayer Leverkusen z 2:0. Zaidu Sanusi in Wnderson Galeno sta bila strelca za Portugalce, ki imajo tako kot Španci in Nemci po tri točke.

V skupini C je Inter, Samir Handanović je bil tokrat le na klopi za rezerviste, gostil Barcelono, tekmo pa so sodili Slovenci na čelu s Slavkom Vinčićem. Čeprav so imeli Španci žogo precej več v svoji posesti, zadeli okvir vrat, dosegli zadetek, ki pa so ga sodniki razveljavili zaradi igranja z roko, so na koncu igrišče zapustili sklonjenih glav. Edini gol na tekmi je dosegel Hakan Calhanoglu v sodniškem dodatku prvega polčasa. Inter ima zdaj šest točk, Barcelona ostaja pri treh.

Na prvi tekmi skupine je münchenski Bayern pričakovano ugnal Viktorio Plzen s 5:0. Obračun petkratnega evropskega prvaka Bayerna in Plzna se je hitro nagnil na stran Bavarcev, saj so ti že po dobrih 20 mintah vodili s 3:0 po golih Leroya Saneja, Sergea Gnabryja in Sadia Maneja. Sane je v 51. minuti dosegel še svoj drugi gol na tekmi, osem minut pozneje pa je bilo po zaslugi Erica Maxima Choupo-Motinga že 5:0. Bayern je tako pri treh zmagah, Viktoria pa pri treh porazih.

V skupini D je Marseille gostil Sporting in slavil s 4:1. Tekma v Marseillu se je začela z 20-minutno zamudo zaradi poznega prihoda Portugalcev na stadion. Že v prvi minuti so slednji povedli, zadel je Francisco Trincao. Francozi pa so hitro poskrbeli za preobrat. V 13. in 16. minuti sta zadela Alexis Sanchez in Amine Harit. Pri Sanchezu velja omeniti, da je dosegel gol v ligi prvakov že v dresu četrtega kluba.

Pred tem je bil uspešen tudi v dresih Barcelone, Arsenala in Interja. Bolj "raznovrstna" od njega sta v tem pogledu le Zlatan Ibrahimović, ki je v ligi prvakov zadel v dresih šestih klubov in Hernane Crespo s petimi. Antonio Adan je v 23. minuti pri gostih dobil rdeči karton, domači pa so to unovčili v 28. minuti z golom Leonarda Balerdija. Chancel Mbemba je v 84. minuti postavil le še piko na i zanesljivi zmagi. Ta je bila za Marseille prva, Sporting pa je na drugi strani doživel prvi poraz. Eintracht Frankfurt in Tottenham sta se razšla brez golov in sta pri eni štirih točkah.

V skupini A je Napoli premagal Ajax. Giacomo Raspadori je zadel dvakrat za Italijane, Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Hviča Kvarachelia in Gio Simeone pa po enkrat. Domači, pri katerih je sicer že v deveti minuti za 1:0 zadel Mohamed Kudus, so od 73. minute igrali brez izključenega Dušana Tadića, a že takrat so Italijani vodili s 5:1. Liverpool je na drugi tekmi skupine z golom Trenta Alexander-Arnolda in enajstmetrovko Mohameda Salaha z 2:0 odpravil Glasgow Rangers. Napoli je stoodstoten, Liverpool ima šest, Ajax tri točke, Rangers pa so še brez.

Na vseh evropskih tekmah se z minuto molka spomnijo tragedije iz Indonezije, ko je na tekmi med ekipama Arema in Persebaya Surabaya umrlo najmanj 125 ljudi.