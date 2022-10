Krvoločne razmere v senci energetske krize

Razkrivamo zgodbo o tem, kako je eden največjih državnih upravnikov zgradb hodil od Poncija do Pilata, da bi po odpovedi pogodbe o dobavi elektrike od obstoječega dobavitelja zagotovil novega dobavitelja svojim 20.000 strankam, a so ga dobavitelji ignorirali oziroma mu postavljali nesprejemljive in nezakonite pogoje. Država je sicer to možnost predvidela, ni pa predvidela sankcij in prisile za dobavitelje, ki množično kršijo določila vladne uredbe.