Vlada se pripravlja na najhujše in dela vse, da do tega ne pride

Minister Bojan Kumer miri žičničarje, ki so se po njegovi izjavi v intervjuju za Dnevnikov Objektiv, postavili na okope, vlada in krizne skupine pa se v ozadju vendarle pripravljajo na najhujši scenarij, v katerem bi bila motena oskrba z električno energijo v državi. To je tudi po besedah evropskega komisarja Lenarčiča “povsem mogoče”.