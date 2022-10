Obračun petkratnega evropskega prvaka Bayerna in Plzna se je hitro nagnil na stran Bavarcev, saj so ti že po dobrih 20 minutah vodili s 3:0 po golih Leroya Saneja, Sergea Gnabryja in Sadia Maneja. Sane je v 51. minuti dosegel še svoj drugi gol na tekmi, osem minut pozneje pa je bilo po zaslugi Erica Maxima Choupo-Motinga že 5:0. Bayern je tako pri treh zmagah, Viktoria pa pri treh porazih.

Tekma v Marseillu se je začela z 20-minutno zamudo zaradi poznega prihoda Portugalcev na stadion. Že v prvi minuti so slednji povedli, zadel je Francisco Trincao. Francozi pa so hitro poskrbeli za preobrat. V 13. in 16. minuti sta zadela Alexis Sanchez in Amine Harit. Pri Sanchezu velja omeniti, da je dosegel gol v ligi prvakov že v dresu četrtega kluba.

Pred tem je bil uspešen tudi v dresih Barcelone, Arsenala in Interja. Bolj "raznovrstna" od njega sta v tem pogledu le Zlatan Ibrahimović, ki je v ligi prvakov zadel v dresih šestih klubov, in Hernane Crespo s petimi.

Antonio Adan je v 23. minuti pri gostih dobil rdeči karton, domači pa so to unovčili v 28. minuti z golom Leonarda Balerdija. Chancel Mbemba je v 84. minuti postavil le še piko na i zanesljivi zmagi. Ta je bila za Marseille prva, Sporting pa je na drugi strani doživel prvi poraz.

V skupini A se od 21. ure naprej merijo Ajax in Napoli ter Liverpool in Glasgow Rangers, v skupini B Brugge in Atletico Madrid Jana Oblaka ter Porto in Bayer Leverkusen.

V skupini C bo Inter Samirja Handanovića gostil Barcelono, v skupini D pa bo Eintracht Frankfurt gostil Tottenham.

Na vseh evropskih tekmah se z minuto molka spomnijo tragedije iz Indonezije, ko je na tekmi med ekipama Arema in Persebaya Surabaya umrlo najmanj 125 ljudi.