Slovenski nogometni ljubitelji bodo danes znova na nogah. Njihove oči bodo uprte v slovenskega dragulja Benjamina Šeška, ki je v reprezentančnem dresu pred kratkim blestel in proti Norveški ter Švedski zabil spektakularna gola, ki sta se vrtela po celem svetu. 19-letni Radečan se hitro razvija v nogometno zvezdo mednarodnih razsežnosti, tokrat pa bo s svojim Salzburgom poskušal zagreniti življenje zagrebškemu Dinamu. Od slovenskih nogometašev bo danes na delu še Kevin Kampl, ki bo z Leipzigom, kjer bo naslednjo sezono igral Šeško, gostil Celtic. Najbolj zanimiv obračun večera se obeta na Stamford Bridgu, kjer se bosta udarila Milan in Chelsea.

Elliott preporodil Milan in ga prodal Red Birdu

Potem ko so nogometaši Milana leta 2007 v Atenah sedmič dvignili pokal za zmagovalca v ligi prvakov in leta 2011 osvojili italijanski naslov, so padli v hudo krizo. Nekdanji predsednik Silvio Berlusconi je klub leta 2017 za 740 milijonov evrov prodal anonimnemu Kitajcu Yonghongu Liju, ki si je moral del denarja za izpeljavo posla izposoditi pri investicijskemu skladu Elliott, in to z visokimi obrestmi. Li je sicer hitro poskrbel za finančno injekcijo, saj je Milan po njegovem prihodu na poletni tržnici zapravil okoli 200 milijonov evrov, a ne smotrno, hkrati pa je klubske bilance potisnil v še globlji minus. Trpeti so začeli tudi tekoči posli, poleti leta 2018 pa Li ni bil sposoben poplačati kredita v višini dobrih 300 milijonov Elliottu, zato je klub pristal v rokah ameriškega investicijskega sklada. Ta se je obnove spečega velikana lotil preudarno. V klub je privabil sposobne ljudi, znižal je stroške in poiskal nove partnerje ter sponzorje. Za Milan se je tako naenkrat pokazala luč na koncu tunela.

Vodstvo kluba namesto na odslužene nogometne velikane zdaj stavi na mladeniče, ki jih poskušajo najti, še preden na njih lovke vržejo bogatejši klubi. Ključno vlogo pri tem ima šef skavtov Geoffrey Moncada, ki je pred tem deloval v Monacu ter med drugimi v klub pripeljal Kyliana Mbappeja. Moncada je hitro zavihal rokave in v sodelovanju z direktorjem in klubsko legendo Paolom Maldinijem ter njegovo desno roko Fredericom Massaro v klub pripeljal Rafaela Leaa, Thea Hernandeza, Ismaela Bennacerja, Sandra Tonalija, Fikaya Tomorija, Brahima Diaza... Nadarjene mladeniče, ki so jim dali prostor in čas za razvoj. Za to sta skrbela trener Stefano Pioli, ki je postal ljubljenec navijačev, in zimzeleni Zlatan Ibrahimović, ki je na njih prenesel zmagovalno miselnost ter nepopustljivost ne le na tekmah, temveč tudi na treningih. Z rastjo mladcev je rasel tudi klub, ki je v lanski sezoni po enajstih letih znova osvojil »scudetto« ter postal tako privlačen, da ga je poleti za 1,3 milijarde evrov kupila ameriška investicijska družba RedBird Capital Partners, v skupini vlagateljev pa so številni svetovni mogotci, med drugimi imajo manjšinski delež tudi lastniki bejzbolskega kluba New York Yankees.

Milan tako vse hitreje znova postaja pomemben igralec v vrhu evropskega nogometa. Po osvojenem italijanskem prvenstvu klub drugo sezono zapored nastopa v ligi prvakov, kjer je v skupini E po remiju proti Salzburgu (1:1) in zmagi proti Dinamu iz Zagreba (3:1) na vrhu s štirimi točkami. V London se na obračun proti Chelseaju četa Stefana Piolija podaja sila oslabljena, saj bodo zaradi poškodb manjkali Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessandro Florenzi, Mike Maignan, Alexis Saelemaekers, Zlatan Ibrahimović, Theo Hernandez in Junior Messias. »S pravim odnosom in odločnostjo smo pripravljeni na vse izzive. V skoraj treh letih, odkar sem tu, smo zgradili jasno identiteto in ideje, zaradi česar nas s tira ne spravijo niti številne poškodbe. Na srečo imam na voljo veliko kakovostnih posameznikov. Nekateri ob mojih odločitvah trpijo, a se nikoli ne pritožujejo in ko se pokaže priložnosti, so vedno pripravljeni dati svoj doprinos. Pogledal sem si tekmo Chelseaja proti Crystal Palacu. Jasno mi je, da nas čaka izjemno zahteven obračun, a bomo nanj pripravljeni,« pravi trener Milana Stefano Pioli.

Chelsea se pod Potterjem dviguje

Po senzacionalnem porazu proti Dinamu iz Zagreba z 0:1, ki je odnesel trenerja Thomasa Tuchela, in remiju proti Salzburgu z 1:1 je Chelsea v skupini E trenutno na zadnjem mestu, zato bo proti Milanu za Londončane že tekma za biti ali ne biti. Morebitni poraz bi jih namreč potisnil v sila neugoden položaj. Tuchelov naslednik Graham Potter še ni našel želene forme, a se igra Chelseaja počasi dviguje, hkrati pa se vračajo tudi poškodovani igralci. Marc Cucurella, Edouard Mendy, N'Golo Kante in Carney Chukwuemeka so že začeli s treningi in bi že jutri lahko bili na voljo Potterju. Ena glavnih nevarnosti za vrata Milana bo novinec pri Chelseaju Pierre-Emerick Aubameyang. Gabonski napadalec tekmeca dobro pozna, saj se je kalil v njegovih mlajših selekcijah. »Takrat so v članski ekipi igrali sami asi, od katerih sem se poskušal učiti. Ronaldo je imel tedaj že odvečne kilograme, a je bil še vedno najboljši. Proti Milanu bomo krenili na prvo zmago v ligi prvakov. Tekmi z italijanskim moštvom sta za nas ključni.«