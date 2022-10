Sočno in toplo jesensko vreme v Planici je včeraj še okrepilo dobro razpoloženje ter optimizem pred novo sezono na predstavitvi reprezentanc, ki tekmujejo pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Več kot sto športnikov in športnic, trenerjev, vodij in predsednikov panog je razkrilo pričakovanja za poolimpijsko zimo, katere vrhunec bo domače svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju od 21. februarja do 5. marca 2023 v Planici. Slovenija bo tradicionalno organizirala številna tekmovanja, na najvišji ravni bodo za svetovni pokal tekmovale alpske smučarke januarja in smučarji marca v Kranjski Gori, biatlonci januarja na Pokljuki, deskarji marca na Rogli in smučarji v telemarku na Rogli. Sezona z več kot dvesto tekmami bo daljša kot običajno, saj bo finale svetovnega pokala v smučarskih skokih s poleti v Planici šele v začetku aprila.

Žan Kranjec si želi več konstantnosti

Že po tradiciji bodo sezono prvi začeli alpski smučarji in smučarke na ledeniku Rettenbach nad Söldnom v Avstriji 22. in 23. oktobra, kjer bo slovenska zasedba okrnjena. Zaradi poškodbe bo manjkala Tina Robnik, negotov pa je nastop Mete Hrovat, ki ima znova težave s kolenom. Sklepne priprave bodo opravili v Val Senalesu. »Priprave potekajo po načrtih. Po treningih, ki sem jih naredil na snegu, sem s svojim smučanjem zadovoljen, vendar me v slabih treh tednih do prve tekme čaka še precej dela. Na pripravah v Argentini se je vreme menjalo zelo hitro, zato so bile razmere za trening zelo različne, kar je tudi dobrodošlo. Tudi ko so bile razmere slabše, smo še vedno naredili dober trening. Oprema je takšna, da sem lahko konkurenčen in tudi boljši od tekmecev,« je povedal olimpijski podprvak v veleslalomu Žan Kranjec, za katerega bo vrhunec sezone svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Courchevelu in Meribelu v Franciji od 6. do 19. februarja prihodnje leto.

»Glede na dosedanje uspehe je logično, da imam visoke cilje. V svetovnem pokalu si želim bolj konstantne nastope, kot so bili zadnji dve leti. Prvi cilj sezone je čim višja uvrstitev v skupnem seštevku svetovnega pokala, drugi pa svetovno prvenstvo,« je dodal Kranjec. Nestrpno čaka na premiero novih smuči, ki jih je v sodelovanju z Red Bullom razvil nekdanji avstrijski as Marcel Hirscher, na njih pa bo tekmoval tudi Norvežan Henrik Kristoffersen. Ker smo imeli med klepetom pogled na planiške skakalnice, smo ga vprašali, ali bi skočil na smučarski skakalnici, kot je to naredila švicarska alpska smučarka Wendy Holdener z alpskimi smučmi na 70-metrski napravi v Einsiedelnu. »Na kakšni manjši skakalnici tudi zame skok z alpskimi smučmi ne bil večja težava, a bi moral iti postopoma z manjše na večjo napravo, da se prilagodim. Tudi kot otrok nikoli nisem skočil na skakalnici,« je pojasnil Kranjec.

Emi Klinec koristil trening s klubskim trenerjem v Žireh

Tabor slovenskih smučarjev skakalcev in skakalk je zadovoljen s formo, ki jo je pokazal na finalu poletne velike nagrade v Klingenthalu in je dober obet pred začetkom svetovnega pokala v začetku novembra v Visli na Poljskem. Fantje so izpustili večino tekem, na predzadnji v Hinzenbachu je bil Anže Lanišek drugi, v Klingenthalu pa Timi Zajc četrti in mešana ekipa tretja. Včeraj je 26-letni Cene Prevc potrdil, da v letošnji sezoni ne bo tekmoval, saj poleti tudi ni treniral, potem ko je ocenil, da je večino svojih tekmovalnih ciljev izpolnil. Če se ne bo premislil, za kar pa je malo možnosti, se bo povsem posvetil študiju in poslovilni skok izvedel aprila prihodnje leto na finalu svetovnega pokala v Planici.

Slovenske skakalke so poleti osvojile vse lovorike, ki so bile možne. Urša Bogataj je ubranila zmago v skupnem seštevku poletne velike nagrade, ekipa pa prvo mesto v pokalu narodov. Nika Križnar okreva po zvinu gležnja, Ema Klinec je bila na svoji prvi letošnji tekmi za poletno veliko nagrado v Klingenthalu druga za Bogatajevo. »Nisem zadovoljen z vsemi. Nikoli ni vse dobro. Za močnejši del ekipe je ocena odlično, a do zime je treba narediti še nekaj manjših popravkov. Imamo tri do štiri tekmovalke, ki lahko zmagajo na tekmi. Obenem delamo, da bi jim ob bok pripeljali še kakšno,« je povedal glavni trener ženske vrste Zoran Zupančič. Ema Klinec se je po stresu, ki ga je doživela ob koncu lanske sezone, umaknila in v miru trenirala s klubskim trenerjem v Žireh. Z drugim mestom v Klingenthalu je potrdila, da je zdrava in spočita. »Upamo, da bo sezona zanjo čim manj stresna in bo zadovoljna tudi s šestim mestom in ne le stopničkami. V želji po zmagi naredi vse, morda včasih celo preveč, zato so razočaranja še večja,« je dodal Zupančič. Na svetovnem prvenstvu v Planici želi glavni trener na vsaki o tekmi osvojiti kolajno, o kateri pa ne razmišlja le ena tekmovalka, ampak celo več. Cilji so še skupna zmaga na novoletni in norveški turneji ter v pokalu narodov.

Anamarija Lampič nima stika z reprezentanco v smučarskem teku

Za biatlonski tabor bosta vrhunca tekma svetovnega pokala na Pokljuki in svetovno prvenstvo od 8. do 19. februarja v Oberhofu v Nemčiji. V središču zanimanja medijev je bila nova biatlonka Anamarija Lampič, ki mora najprej na tekmah nižje ravni osvojiti točke IBU, da bi lahko tekmovala v svetovnem pokalu. »Moj dolgoročni cilj so olimpijske igre 2026. Za letošnjo sezono nimam rezultatskih ciljev, ampak čim prej osvojiti osnovna biatlonska znanja, ujeti tekmovalni ritem in spoznati vse protokole, ki so drugačni kot v smučarskem teku. O tem, da bi nastopila januarja na Pokljuki na tekmi svetovnega pokala v biatlonu, še nisem razmišljala. Nič se mi ne mudi. Spomladi sem imela še nekaj upanja, da bi nastopila v smučarskem teku na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici. Zdaj ga skoraj ni več, saj sprinta ne treniram, ampak sem osredotočena na razdajo, kar je logično, saj je v biatlonu najkrajša razdalja 7,5 kilometra. Kako bo s svetovnim prvenstvom v Planici, vam ne znam odgovoriti. Z reprezentanco v teku nimam nobenih stikov in sem povsem v biatlonu,« je hitela pripovedovati Anamarija Lampič, ki je posebej poudarila, da se je od vsakega člana ekipe nekaj naučila. Še vedno je v stikih s tekaškim trenerjem, Italijanom Stefanom Sarracom, in v isti sapi doda, da sta se tudi z novim glavnim trenerjem slovenske ekipe, Nemcem Ricom Grossom, dobro ujela, čeprav nima italijanskega temperamenta.

Za deskarje na snegu z Glorio Kotnik, Žanom Koširjem in Timom Mastnakom na čelu bo osrednji cilj sezone svetovno prvenstvo od 19. februarja do 5. marca v Bakurianiju v Gruziji. V slovenski nordijski kombinaciji ima trener Goran Janus zelo mlado ekipo. Ema Volavšek je zmagala v skupnem seštevku poletne velike nagrade, med moškimi je točke osvajal Gašper Brecl, medtem ko Vid Vrhovnik zaradi poškodbe rebra ni treniral in se nagiba h koncu kariere. V novi sezoni bodo na tekmah svetovnega pokala za slovensko ekipo skrbeli serviserji reprezentance ZDA.

