Sedež podjetja Lumentum je v Milpitasu v Kaliforniji, enote za raziskave in razvoj, proizvodnjo ter prodajo so vzpostavljene po vsem svetu. Pred petimi leti so se odločili za nakup ljubljanskega podjetja, ki je razvijalo in izdelovalo stroje za proizvajalce tovrstnih vlaken. V letu 2018 pa so odkupili del objekta v obrtni coni na Škofljici, ga predelali in nadgradili glede na potrebe njihovega visokotehnološkega proizvodnega procesa. Glede na izjemen potencial v Sloveniji je kmalu zatem sledila še gradnja drugega objekta.

»Poleg obstoječe stavbe danes pozdravljamo tudi novo, ki ima 2.400 kvadratnih metrov površin in prostore za več kot sto delovnih mest, kar kaže na visoke ambicije podjetja. Izredna širitev podjetja sloni na zaupanju v prihodnost, še posebej na slovenski lokaciji, hkrati pa naj povem, da smo poleg poslovnih stavb čez cesto kupili že več kot 12.700 kvadratnih metrov novih zemljišč, kjer načrtujemo še dodatne proizvodne prostore,« je ob uradni otvoritvi poudaril Gregor Arsič, direktor slovenske podružnice Lumentum.