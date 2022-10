Severna Koreja je včeraj zjutraj izstrelila balistično raketo srednjega dosega, ki je letela 1000 kilometrov visoko in 4500 kilometrov daleč, tudi preko Japonske, in padla v Tihi ocean okoli 3000 kilometrov vzhodno od japonske obale. To je dovolj daleč, da bi zadela ameriški otok Guam. V zadnjih desetih dneh je to že peti severnokorejski izstrelek, po letu 2017 pa prvi, ki je preletel Japonsko. Na Hokaidu, kjer se je ustavil železniški promet, in na severnem delu Honšuja so se Japonci včeraj zbudili ob zvoku siren in sporočilu: »Severna Koreja je poslala proti nam izstrelek. Umaknite se v zaklonišča!«

Scenarij iz leta 2017

Severna Koreja izziva, saj so ji Združeni narodi prepovedali testiranje balističnih izstrelkov in jedrskega orožja. Tudi sicer so izstrelki nad neko drugo državo brez svarila in dogovora v nasprotju z mednarodnim pravom. Japonska je Severno Korejo obtožila, da ogroža njeno varnost in varnost vsega sveta. Japonski obrambni minister je sporočil, da bo treba okrepiti obrambo, morda tudi s »krepitvijo možnosti za protinapad«. Južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol, ki je sprva nasprotoval pogajanjem s Pjongjangom, nedavno pa je Severni Koreji za jedrsko razorožitev zaman ponujal veliko gospodarsko pomoč, je zdaj izjavil: »Naša vojska, zavezniki in mednarodna skupnost se bomo odločno odzvali na to izzivanje.«

Sicer so južnokorejska in ameriška vojaška letala takoj izvedla »vajo iz natančnega bombardiranja«, s čimer sta, kot je dejal predstavnik južnokorejske vojske, obe državi »pokazali, da lahko takoj uničita izvor izzivanja«. Japonska, ZDA in Južna Koreja pa že nekaj časa pripravljajo krepitev svoje obrambe spričo grožnje, ki jo predstavlja Severna Koreja. Prejšnji teden so tri države imele skupne vojaške vaje, prvič po letu 2017. Severnokorejski voditelj Kim Jong Un v takšnih skupnih manevrih vidi dokaz priprav na invazijo na Severno Korejo. Prav po takšnih skupnih vojaških vajah leta 2017 je Severna Koreja poslala dva izstrelka, ki sta preletela Japonsko. Teden pozneje je izvedla še poskus z atomsko bombo, ki se lahko namesti na medcelinsko raketo.

Ugibanja o jedrskem poskusu

Obveščevalci Južne Koreje zdaj trdijo, da bi lahko tudi tokrat Pjongjang izvedel poskus z jedrskim orožjem, ki bi bil sedmi od leta 2006. Menda naj bi Severna Koreja počakala še na konec kongresa kitajske Komunistične partije, ki bo potekal sredi oktobra, saj Kim noče preveč jeziti Xi Jinpinga. Poskus pa naj bi izvedli pred 8. novembrom, ko bodo v ZDA kongresne volitve.

Kim je nedavno dejal, da se njegova država nikoli ne bo odpovedala atomski bombi, dokler bo »jedrsko orožje obstajalo na Zemlji in dokler imperializem ne bo izginil«. Tedaj je tudi dal sprejeti zakon, po katerem se lahko »avtomatično in takoj« uporabi jedrsko orožje, če je v nevarnosti vodstvo države ali poveljstvo za jedrsko orožje. Novi zakon pomeni, da bi poskus njegove likvidacije vodil do jedrske vojne, in tudi povečuje tveganje človeške napake.