Za Pogačarja je bila to 45. poklicna zmaga in 15. v tej sezoni. Dirka, na kateri so se v deseterico uvrstili še Francoz Pierre Latour, njegov rojak Benoit Cosnefroy, Britanec Adam Yates, Nizozemec Bauke Mollema, Italijan Domenico Pozzovivo, Španec Jesus Herrada in Kolumbijec Rigoberto Uran, je bila zadnji preizkus pred zadnjo enodnevno klasiko svetovne serije v sezoni, dirko po Lombardiji.

Na njej bo v soboto Pogačar branil lansko zmago. V Lombardiji bo dirkal tudi Danec Jonas Vingegaard, zmagovalec dirke Po Franciji. Slovenec in Danec se bosta merila prvič po omenjeni francoski pentlji.

»Naporna dirka, na koncu je prišlo do sprinta. Moja ekipa je držala glavnino skupaj, vesel sem, da mi je na koncu uspelo zmagati. Danes odločitev ni padla prej, zato smo pač o zmagovalcu odločali na koncu. Težko je to primerjati z Lombardijo, a bom skušal narediti nekaj podobnega, čeprav vem, da bo dirka dolga in naporna in se lahko zgodi marsikaj,« je po koncu preizkušnje za prireditelje povedal Pogačar.

Na ženski 88,9 km dolgi preizkušnji na dirki z zaključkom v Vareseju pa je zmagala Italijanka Elisa Longo Borghini, Urša Pintar je bila deseta, za zmagovalko je zaostala 34 sekund. Tjaša Sušnik je bila 50., Urška Žigart pa 57. Nika Bobnar, Nina Pugelj in Ana Ahačič dirke niso končale.