Čeprav se na prvi pogled zdi obrazložitev zapletena, nagrajeni znanstveniki s svojimi raziskavami prispevajo k naslednjemu velikemu skoku v informacijski tehnologiji – kvantnim računalnikom in kvantni kriptografiji. Prvi so bolj zmogljivi kot sedanji digitalni računalniki in obetajo tako rekoč neomejene možnosti uporabe, predvsem pa bi bili koristni pri kompleksnih sistemih, kjer se obdelujejo ogromne količine podatkov, kot so vremenske napovedi ali analize finančnih trgov. Kvantna kriptografija pa bi pomenila, da so informacije tako dobro zavarovane, da jih na poti med uporabniki nihče ne more dekodirati.

Kot rečeno, so letošnji Nobelovi nagrajenci za fiziko vsak s svojimi raziskavami naredili velike korake na poti, da bi kvantno prenašanje informacij lahko postalo realnost. »Letošnji prejemniki Nobelove nagrade za fiziko so izvedli prelomne poskuse z uporabo prepletenih kvantnih stanj, pri katerih se dva delca obnašata kot eno, tudi če sta ločena. Rezultati so odprli pot novi tehnologiji, ki temelji na kvantnih informacijah,« so zapisali ob razglasitvi nagrad.

Francoski fizik Alain Aspect, znan po eksperimentalnem delu na področju kvantnega prepletanja, je Nobelovo nagrado prejel za eksperiment z novim načinom vplivanja na atome. Drugi nagrajenec, ameriški teoretični in eksperimentalni fizik John Clauser, je z meritvami polarizacije dveh prepletenih fotonov uspešno dokazal kršitev Bellove neenačbe, skladno s temelji kvantne mehanike.

Avstrijski kvantni fizik Anton Zeilinger z dunajske univerze pa je nagrado prejel za raziskovanje prepletenih kvantnih stanj. Njegova raziskovalna skupina je dokazala pojav, imenovan kvantna teleportacija.

Pomembna je le informacija

Anton Zeilinger velja za enega vodilnih raziskovalcev na področju kvantnih informacij in je že nekaj let veljal za tihega favorita za Nobelovo nagrado za fiziko. V laboratoriju Inštituta za kvantno optiko in kvantne informacije Avstrijske akademije znanosti eksperimentira z delci, najpogosteje s fotoni, ki jih izstreljujejo na neverjetnih razdaljah, od 600-metrskega predora pod Donavo do neverjetnega lansiranja delcev med otokoma Tenerife in La Palma na Kanarskih otokih. Pri tem so odkrili neverjetne lastnosti delcev. »Nekje globoko leži spoznanje, da je pomembna zgolj informacija,« je leta 2011 v intervjuju za Dnevnikov Objektiv dejal Zeilinger, ko je razlagal bistvo odkritja svoje ekipe raziskovalcev, kako osnovni delci v trenutku izginejo tu in se pojavijo tam, kar potuje vmes, pa je zgolj informacija o njihovih lastnostih. »Največje presenečenje, ki sem ga doživel v življenju, je, da so naši eksperimenti, ki smo jih naredili iz povsem fundamentalnih razlogov, postali pomembni za ideje o novi informacijski tehnologiji. Tega nikakor nisem pričakoval – kvantne kriptografije, kvantnih računalnikov in podobnih stvari,« je tedaj razložil.

Sorojaki Antona Zeilingerja ​prištevajo med najpomembnejše Avstrijce vseh časov. Kot predan znanstvenik je prepričan, da bomo »nekaj novega odkrili samo, če bomo natančno analizirali naše osnovne predstave in znanja«. In ker je njegov laboratorij na Dunaju stičišče na stotine študentov z vsega sveta, ni presenetljivo, da je ob razglasitvi nagrad danes dejal, da je njegova nagrada v resnici spodbuda mladim.