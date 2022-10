Biden je obljubil, da bo Ukrajino še naprej podpiral pri obrambi pred rusko agresijo, dokler bo to potrebno, so še sporočili iz Washingtona. Predsednik ZDA je danes ukrajinskemu kolegu sporočil, da je nov paket oborožitve v skupni vrednosti 625 milijonov dolarjev že na poti.

Gre za raketne sisteme himars, topniške sisteme, strelivo in oklepna vozila. Biden je zagotovil, da bodo ZDA še naprej vršile pritisk na vse posameznike, organizacije in države, ki podpirajo rusko enostransko priključitev regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk.

Pozdravil je uspeh sporazuma, ki je omogočil varen izvoz ukrajinskega žita na svetovne trge, in poudaril potrebo po tem, da se izvoz nadaljuje.