“Alternativni viri energije” kot propaganda?

Napad na Severni tok je dogodek prelomnega pomena. V spopadu med velesilami so bile prekoračene meje, ki so jih po drugi svetovni vojni vsi spoštovali. ZDA in Nato so sicer v vojnah, ki jim ni konca, praviloma bombardirali civilno infrastrukturo, toda to je bilo na tako imenovanem svetovnem jugu in Balkanu. Zdaj se je to zgodilo v središču svetovnih vojn, v Evropi, med totalno vojno Zahoda proti Rusiji, katere del je vojaški spopad v Ukrajini, in je skrajno otežilo končanje te vojne.