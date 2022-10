Pa tako jim je šlo dobro. Na precej neprimerne načine so zasedli položaje, se rešili vsaj nekaterih kritičnih novinarjev, ukinjali oddaje, ustanavljali nove za širjenje propagande … Pa se je zgodilo nepričakovano. Čeprav so v predvolilnih soočenjih naredili vse, da se ne bi, je njihov in cerkveni idol izgubil volitve. Kaj zdaj? Naredili so načrt, kjer kraljujejo projekcija, zanikanje in laži:

1. Povsod je treba razlagati, da se zavzemajo za objektivno poročanje, ker do zdaj ni bilo. Dokaz: velika kritičnost do Janševe vlade, do Golobove je ni. (Ne priznajo Janševega represivnega vladanja in nepotrebnega umiranja v domovih.)

2. Novinarje še bolj nadzorovati, jih omejevati, tudi cenzurirati. Če se bodo upirali, jih je treba blatiti, jim groziti z disciplinsko, proteste pa čim bolj onemogočiti (z brisanjem sporočil, s prevzemom uredniške vloge, vključevanjem stavkokazov). Primer: ponedeljkov Dnevnik in Odmevi. (Pozor: R. Pesek si ne morejo čisto podrediti, ker niha med pripadnostjo ter strokovnostjo.)

3. Ponavljati ideološke oddaje z Možino in Pirkovičem ter njihovimi pripadniki – B. Požarjem, P. Jančičem, V. Gorenakom, Ž. Turkom … ter kazati kupe kosti, za obsojanje in občutke krivde. Bo že počasi prišlo v podzavest gledalcev.

4. Generalni direktor naj kot doslej podpira Janševe nameščence in hvali svoje direktorovanje, programski glasovalni stroj bo itak potrdil vse izmišljotine. Recimo, da so programsko produkcijski načrt za prvo polletje letos uresničili. Za nič ni odgovoren, niti za spremenjeno programsko shemo, ki je prinesla slabo gledanost, nestrokovnost, poneumljanje na nivoju Nove 24 TV, odhode dobrih novinarjev in nepotrebno zapravljanje denarja. Naj zanika, ali blaži dejstva: gledanost je padla samo toliko kot pri drugih TV, nekatere oddaje so že vrnili na prvi program, Panorami je še treba dati čas, novinarji so vedno odhajali, Studia City niso ukinili, čeprav ga nikjer ni … (Moralni teolog-svetnik naj pripiše vsaj delno krivdo novinarjem, ki so na posledice opozarjali.) Ne boljše gospodarjenje, ampak samo višja naročnina in dodatni Golobov denar bosta rešitev za delovanje RTV in preprečila odpuščanje zaposlenih – omenjati cca 300 talcev. (Tako lahkotno se nekateri igrajo z življenji ljudi!)

5. Novi zakon o RTV mora pasti. Predstavlja resnično grožnjo, da izgubijo položaje, a ne samo to. Izgubili bodo tudi priložnost, da bi še naprej oblikovali RTV po svoji (nestrokovni in strankarski) predstavi. Zato se je treba zakona lotiti z vseh strani, vsi: RTV ugrabitelji, janšisti in katoliška cerkev. Treba je zbrati podpise za referendum in doseči, da bo uspel. Treba je prepričati (zmanipulirati) državljane: zakon na vso moč kritizirati – hvaliti starega – lagati, da bo novi prinesel večjo politizacijo in da je njegov edini namen rušenje sedanjega vodstva. Novinarji naj to vneto širijo v svojih medijih; duhovniki naj pridigajo o tej »sveti resnici«; svetniki naj načrtujejo, da bodo svoje človekove pravice zaščitili na ustavnem sodišču; na TV pa naj o tej temi poteka čim več oddaj. Te se morajo »objektivno uravnotežiti« z njihovo večino. Ne samo z izbiro gostov zaradi njihovih znanih stališč, še voditelji naj pristranske poglede vpletajo v svoja vprašanja. Zaželeno je tudi zmrdovanje nad »samoupravljanjem« v zakonu in nad pomanjkanjem cerkvenih predstavnikov; citiranje desnih pravnikov, intelektualcev in poslancev ter prekomerno puščanje časa za razpravo »ta pravim«. Voditeljica prve oddaje se je pri tem res izkazala.

Odločitev vlade, da bodo bojkotirali te oddaje, je napačna. Naj v njih raje glasno povedo, da jih Janševi zlorabljajo za referendum. Janšizem se je razrastel ravno zato, ker so dobromisleči ljudje vsa leta v glavnem molčali in zmotno verjeli, da bomo sami znali ločiti med dobrim in zlim.

Polona Jamnik, Bled