Nakoprski policijski upravi so v zadnjih treh mesecih opazili porast vlomov v poslovne objekte, predvsem v pisarne. Prav tako je naraslo število vdorov v šole in vrtce. V večini primerov je storilec z orodjem vlomil skozi vrata, preiskal notranjost in ukradel tehnične predmete, kot so prenosni računalniki in mobilni telefoni, denar ter bančne kartice. Povzročil je od 500 do 1500 evrov škode. Zdaj so ugotovili, da je šlo za istega vlomilca, 32-letnika z območja Kopra, zoper katerega je preiskovalni sodnik že odredil pripor. Do zdaj so spisali ovadbo zaradi enajstih kaznivih dejanj velike tatvine, a primer še preiskujejo ter zbirajo obvestila in dokaze za še najmanj deset takšnih kaznivih dejanj. Gre za povratnika, v preteklosti je že imel opraviti s policijo, bil je tudi že obsojen, tako pri nas kot v tujini.

Na PU Koper so sicer letos obravnavali skupno 1480 kaznivih dejanj, največ, 1100, ravno premoženjskih. Najbolj izstopajo tatvine, priložnostne in v trgovinah, teh je bilo 600, sledijo velike tatvine, našteli so jih 164. Preiskanost premoženjske kriminalitete je 28-odstotna. V zadnjih mesecih, ko se je število tatvin in vlomov povečalo, so obravnavali pet serijskih storilcev in tako uspešno preiskali 30 tovrstnih primerov. Trije osumljenci so bili z območja Kopra, dva pa tujca, ki ju še iščejo. Na območju PU Koper je bilo od leta 2017 vsako leto prijavljenih povprečno 3600 kaznivih dejanj zoper premoženje. Do leta 2020 je število naraščalo, potem pa se je zaradi epidemije opazno zmanjšalo. Letos spet opažajo povečanje, a je primerov še vedno manj kot pred epidemijo.

V zadnjem času najpogosteje vlamljajo v stanovanjske objekte, najpogosteje v hiše v naseljih, poslovne prostore, kot so gostinski lokali, pisarne in trgovine ter v osebne avte. Letos je bilo tudi 14 vlomov v šole in vrtce, lani v enakem obdobju le eden. Vlomilci v stanovanja in avte se dela najpogosteje lotijo dopoldne ali pozno popoldne oziroma zvečer, v poslovne objekte pa ponoči. Vdirajo skozi vrata ali okna z orodji, kot so izvijači ali montirna železa. Iz stanovanj in vozil najpogosteje kradejo denar, plačilne kartice in nakit, iz podjetij pa tudi drugo, na primer elektronske naprave, oblačila, tobačne izdelke, očala. Policija poziva vse, naj bodo pozorni na dogajanje v okolici in o sumljivih opažanjih obveščajo policijo.