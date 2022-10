Na popoldanski seji sveta Onkološkega inštituta Ljubljana sta se članom predstavila kandidata, ki sta se s popolno vlogo pravočasno prijavila na razpis za generalnega direktorja zavoda - trenutni v. d. generalnega direktorja Andraž Jakelj in nekdanja direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje Romana Martinčič.

Na razpis se je sicer prijavil tudi Rajko Marković, katerega prijavo so izločili, saj se je prijavil prek elektronske pošte in svoje vloge pri tem ni podpisal.

Jakelj je članom sveta predstavil svojo vizijo dela inštituta in izpostavil nekatere probleme inštituta, med njimi kadrovsko stisko, neenotnost informacijskega sistema in nesoglasja, predvsem med zaposlenimi v zdravstveni negi.

Kot je dejal, se je z zadnjim od naštetih problemov srečal takoj po nastopu funkcije v. d. generalnega direktorja in je sčasoma ugotovil, da je problem tako velik, da je treba področje povsem prenoviti. Zato je vse vodje na področju zdravstvene nege pozval k odstopu.

Težave s prostorsko stisko, pomanjkanjem kadra in informacijskih sistemom je v svoji predstavitvi sicer naštela tudi Martinčič.

Po predstavitvah kandidatov je svet opravil razpravo o izbiri generalnega direktorja, ki je bila zaprta za javnost. Po koncu so člani sveta javno glasovali in za generalnega direktorja soglasno izbrali Jaklja. Njihovo odločitev mora sicer potrditi še vlada.

»Soglasne podpore članov sveta nisem pričakoval,« je v izjavi za medije po koncu seje dejal Jakelj. Med svojimi prioritetami je zopet izpostavil skrb za medosebne odnose. Predsednik sveta Aleš Šabeder je poudaril, da je Jakelj v svojem programu naslovil vse točke, ki jih člani sveta tudi sami izpostavljajo kot najpomembnejše.

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je razpis za generalnega direktorja z mandatom štirih let na spletni strani in v Uradnem listu objavil 12. avgusta. Rok za oddajo prijave, h kateri so morali kandidati priložiti življenjepis ter program dela in razvoja bolnišnice, se je iztekel 26. septembra.

Kot v. d. generalnega direktorja inštitut od konca julija vodi Jakelj, ki je sicer tudi direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož. V svoji predstavitvi članom sveta inštituta je napovedal, da bo v primeru izbire za generalnega direktorja s polnim mandatom odstopil z mesta direktorja ormoške psihiatrične bolnišnice.

Jaklja je svet zavoda začasno na čelo osrednje bolnišnice za zdravljenje onkoloških bolnikov imenoval po odstopu nekdanje generalne direktorice inštituta Andreje Uštar. Uštarjeva je odstopila kmalu po menjavi vseh članov predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda. Razlogi za njen odstop vse do danes javno niso bili pojasnjeni.