Nič takega, boste rekli. A ne pozabite, da je v neposredni bližini Lutkovnega tudi uredništvo časopisa, ki ga držite v rokah. In vodstvo časopisa, nastanjeno v vrhnjih nadstropjih Dnevnikove stavbe, se je na zvok in prizor z Lutkovnega gledališča tako navadilo, da so tudi na sestanke prihajali točno, saj so jih piskači opozorili, da je nastopila ura sestanka. Ko je zvok utihnil, tudi šefov ni bilo več na sestanke – ali pa so nanje pošteno zamudili.

Zato stroko, ki popravlja zadevo, in tudi vodstvo Lutkovnega prosimo, naj se z deli podvizajo, saj pri nas, ne le v uredništvu te rubrike, tako ne moremo več delati. Če želite, da vas še kdaj grajamo (okej, lahko vas občasno tudi pohvalimo), nam vrnite »uro«, sicer se bo nekega dne zgodilo, da časopis ne bo več izšel. Česar pa si, priznajte, res ne želite.