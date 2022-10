Tudi v okolici mesta je letos veliko gob

Ker je gobarska sezona na vrhuncu, gob pa glede na ponudbo letos res veliko, pada tudi njihova cena na osrednji ljubljanski tržnici. Če so jih še pred dobrimi tremi tedni prodajali za 40 evrov in minuli teden za 30 evrov, smo jih včeraj malo po 12. uri na tržnici že lahko kupili za 7 do 10 evrov za kilogram. In če jurčke gobarji naberejo predvsem v višjih legah, člani društva ljubljanskih gobarjev pravijo, da dežnikarice letos rastejo praktično na vsakem travniku.