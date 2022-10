Vrtca ne potrebujemo!

Ljubljanski urbanizem ima enega samega gospodarja, in to je kapital. Vse druge potrebe so za mestno oblast nekakšno nujno zlo in jih je pač treba kdaj s stisnjenimi zobmi izpolniti. Za oboje smo prav ta teden dobili nova dokaza: napovedan nov trgovski center in odpoved novemu vrtcu.