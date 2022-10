V začetku septembra je začel delovati konzorcij SRC-EDIH, ki združuje dvanajst partnerjev ter tri pridružene partnerje, med njimi so občini Novo mesto in Ajdovščina, fakultete, podjetja in razvojne agencije. Konzorcij, ki ga koordinira Razvojni center Novo mesto, je eno od 136 evropskih in dveh slovenskih digitalnih inovacijskih stičišč (drugo je v Mariboru), katerih ključna naloga je pospeševanje digitalizacije na vseh ravneh, tako na področju podjetništva kot javne uprave in lokalnih skupnosti. Gre za triletni projekt, z možnostjo podaljšanja za štiri leta, Evropska unija pa ga bo podprla s tremi milijoni evrov.

Kot je dejal direktor Razvojnega centra Franci Bratkovič, je projekt zelo kompleksen: »Verjamemo, da bomo kmalu imeli v naših podjetjih bolj digitalizirano proizvodnjo in da bodo tudi lokalne skupnosti razvile še več različnih aplikacij, s katerimi bodo olajšale življenje občanom. To je osnovni namen konzorcija.«

Projekt SRC-EDIH po besedah koordinatorice Katerine Božič prinaša številne koristi »Mala in srednja podjetja ter javna uprava bodo lahko v različnih testnih okoljih preizkusili najnaprednejše digitalne tehnologije, kot so robotika, superračunalništvo, umetna inteligenca, preverili njihovo delovanje ter ugotovili morebitne koristi za uvedbo teh tehnologij v svoje poslovanje.« Vse to bo na voljo brezplačno oziroma po zelo znižani tržni vrednosti. Na voljo bodo tudi različna izobraževanja in kratki tečaji s področja digitalizacije in krožnega gospodarstva.