Boštjančič je predstavil ključne poudarke pisma, ki ga je poslal evropski komisarki za finančne storitve, finančno stabilnost in kapitalske trge Mairead McGuinness in ministrskim kolegom. V njem izraža skrb glede naraščajočih cen energentov in ekstremnega nihanja cen na trgu izvedenih finančnih instrumentov, ki predstavlja likvidnostne težave za energetska podjetja.

Poudaril je, da je potrebno takojšnje ukrepanje za zagotovitev normalnega trgovanja, pri tem pa ni nujno, da ukrepi vplivajo oziroma se prelivajo v tveganja v finančnem sektorju. Podrobneje je treba pojasniti obstoječa pravila glede zavarovanj, ki se uporabljajo na teh trgih, ter preučiti veljavne in možne dodatne specifične mehanizme za omejitev trgovanja v primerih ekstremne nestanovitnosti cen, so zapisali na ministrstvu.

Pri tem je treba ločevati med špekulativnimi posli in tistimi, ki služijo zavarovanju. Minister Boštjančič je že ob prihodu na zasedanje poudaril, da slovenska analiza kaže, da je krivdo za visoko nihanje cen v veliki meri mogoče pripisati tržnim špekulantom, ki jih je mogoče označiti tudi za vojne dobičkarje.

Finančni ministri držav članic EU so tako kot v ponedeljek na zasedanju ministrov članic evroskupine razpravljali tudi o prihodnjem načrtovanju fiskalne politike. Strinjali so se, da bodo tudi v prihodnje potrebni ukrepi za zaščito gospodinjstev in podjetij, ob tem pa bo treba ohraniti vzdržnost dolga. Pri sprejemanju ukrepov za blaženje posledic krize je potrebno tesno usklajevanje ekonomskih politik na evropski ravni, so zapisali na ministrstvu za finance.

Danes so sicer dosegli tudi dogovor o izhodiščih Sveta EU za pogajanja o predlogu načrta za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv RePowerEU. Namen predloga je predvsem vključiti cilje iz tega načrta v nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, ki so podlaga za črpanje sredstev iz evropskega mehanizma za okrevanje.

Predlog med drugim predvideva dodatnih 20 milijard evrov v obliki nepovratnih sredstev, od tega bo Sloveniji glede na trenutni razrez pripadlo nekaj manj kot 117 milijonov evrov.