Po več kot 83 odstotkih preštetih glasov je državna volilna komisija ugotovila, da je bilo skupno neveljavnih več kot 222.000 glasov, med njimi skoraj 120.000 ali 8,67 odstotka glasov za parlament Bosne in Hercegovine in več kot 100.000 glasov za člane predsedstva BiH.

CIK je prejel tudi več kot 200 zahtev za ponovno odprtje vreč s preštetimi glasovi. Iz CIK so sporočili, da bodo glasove ponovno šteli »zaradi pravilnega potrjevanja končnih rezultatov«.

Največ poročil o nepravilnostih prihaja iz Republike Srbske. Predsednik enega od tamkajšnjih lokalnih volilnih odborov je pred kamerami televizije BN priznal, da je vse glasove, ki jih je v njegovi vasi Krajišnik pri Bosanski Gradiški osvojila Jelena Trivić, pripisal kandidatu za predsednika Republike Srbske Zoranu Kaliniću iz stranke Naša zgodba. Svoje dejanje je pripisal utrujenosti in poznim večernim uram.

Po zaprtju volišč se je izkazalo, da je Milorad Dodik, trenutni član predsedstva BiH in vodja največje srbske stranke v BiH Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), v tej vasi, kjer je bila rojena mama Trivićeve, dobil okoli 140 glasov, Trivićeva pa niti enega. Trivićeva nobenega glasu ni dobila niti v mestu Čelinac, od koder prihaja njen mož, primer pa še preiskujejo.

Stranka demokratičnega napredka (PDP), katere članica je Trivićeva, je te primere uporabila kot dokaz za trditev, da so v Dodikovi SNSD organizirali krajo glasov.

Splošne volitve v BiH so bile dobro organizirane, ob spoštovanju osnovnih svoboščin med kampanjo, je danes sicer sporočila skupna mednarodna opazovalna misija, poroča tiskovna agencija Republike Srbske Srna.

Misija, ki je na volitvah v BiH imela skupno 471 opazovalcev, je glasovanje marsikje ocenila negativno predvsem zaradi postopkovnih nepravilnosti. V skupnem dokumentu je izpostavila, da je proces na volilni dan potekal relativno mirno, a se je zgodilo nekaj incidentov okoli volišč in na njih. Po mnenju opazovalcev so bili volilni postopki v glavnem spoštovani, a je bila večkrat ogrožena tajnost glasovanja, zabeležili pa so tudi primere, v katerih so volivce spremljale nepooblaščene osebe in jim »pomagale« med glasovanjem.

Po zadnjih delnih rezultatih, ki jih je po skoraj 80 odstotkih preštetih glasov objavil CIK, v tekmi za predsednika Republike Srbske pred Trivićevo za okoli 28.000 glasov vodi Dodik. Osvojil je 48,36 odstotka glasov, Trivićeva pa 43,27 odstotka.

V tekmi za parlament Federacije BiH po 80 odstotkih preštetih glasov vodi Stranka demokratske akcije (SDA) s 24,50 odstotka glasov. Sledijo koalicija hrvaških strank, zbranih okoli največje hrvaške stranke HDZ BiH, ki je prejela 15,14 odstotka glasov, na tretjem mestu je Socialdemokratska stranka BiH (SDP) s 13,16 odstotka glasov, na četrtem pa Demokratska fronta (DF) z 10,56 odstotka glasov.

V predsedstvo BiH bosta zagotovo prišla kandidat združene bošnjaške opozicije iz stranke SDP Denis Bećirović in tesna Dodikova sodelavka Željka Cvijanović, iz hrvaških vrst pa najverjetneje Željko Komšić iz Demokratske fronte, ki po skoraj 85 odstotkih preštetih glasov vodi pred kandidatko HDZ BiH Borjano Krišto. Komšić je prejel 53,61 odstotka glasov, Borjana Krišto, ki jo podpirajo vse hrvaške stranke v BiH, pa 46,39 odstotka glasov.