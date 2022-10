Letos smo iz poletja tako rekoč čez noč padli v hladnejši del leta, saj smo imeli septembra naravnost novembrsko vreme. Ob mrzlih in deževnih dneh pa prijajo jedi, ki nas pogrejejo in pobožajo od znotraj. Idealne so različne mineštre, jota in druge jedi na žlico, zlasti če jih začinimo malce bolj pikantno. Vreme se je z začetkom oktobra sicer izboljšalo, ampak z okusnim svežim domačim paradižnikom in drugimi poletnimi dobrotami je nepreklicno konec. Oktober pa je ne glede na vreme že tako mesec, v katerem si lahko privoščimo kakšno bolj krepko dobroto. In s tem ne mislimo le slastnega pečenega kostanja, buč ter gob. Tokrat smo recept za vrhunsko dobroto poiskali pri sosedih, ki se ne glede na svoje pogoste politične zablode izvrstno spoznajo na kuho. Pravzaprav bi jim v trenutnem položaju, ko so si izvolili katastrofalno slabo oblast, morali z vseh koncev svetovati: raje se držite kuhinje!

Italijanska kuhinja slovi po zares široki paleti izvrstnih jedi, med njimi je tudi nekaj takšnih, ki jih v najviš​je zvezde svoje kulinarične ponudbe kujejo Italijani sami. Ena takšnih jedi so nedvomno braciole, majhne mesne ruladice ki jih vzdolž škornja pripravljajo na raznovrstne načine. Večinoma kot nedeljsko ali praznično jed. Način priprave je odvisen od regije. Na severu so braciole svinjski ali telečji zrezki, pogosto pečeni na žaru, na jugu pa to vedno pomeni tenke, zvite zrezke iz govedine ali svinjine, nadevane z zelišči, sirom … in po navadi dušene v paradižnikovi omaki. Druga osnovna delitev je na »suhe« in »mokre« braciole; prve popečejo v ponvi (pred tem jih povaljajo v drobtinah, s čimer dosežejo podobno hrustljavo površino kot pri paniranju) ali na žaru (tudi podobno kot ražnjiči nabodene na palčke), druge pa dušijo v različnih omakah. Različni so tudi nadevi, ki segajo od preproste mešanice drobtin, jajc in zelišč do precej zapletenih, a sočnih in neverjetno aromatičnih mešanic. Takšna mešanica, zaradi rozin nekako sladko-slana, je značilna za braciole po napolitansko, ki jih lahko pripravite po tokratnem receptu. Ta baje izvira še iz stare Grčije in je do današnjih časov ostal tako rekoč nespremenjen. In glede na to, da je rezultat izjemen, tudi ni razloga za spremembo.

Poleg braciol po neapeljsko se tradicionalno obvezno postreže testenine, največkrat kratke, kot so peresniki ali svedri, nič pa ne bo narobe, če jih podložimo z rezanci ali obložimo s katerimi koli drugimi testeninami. In zraven seveda prija še zelena listnata solata, vse skupaj pa se spodobi zaliti s kakšnim dobrim vinom.

Braciole (ruladice) po neapeljsko Sestavine za 8 porcij: 8 junčjih zrezkov, 8 rezin sušenega pršuta, 1 liter paradižnikovega pireja, 2 žlici paradižnikove mezge, 6 žlic pinjol, 6 žlic rozin, oljčno olje, 6 strokov česna, 1 rdečo čebulo, 1 šop peteršilja, 1 pest listov bazilike, 8 žlic naribanega sira provolone, 2,5 dl terana ali refoška, sveže zmlet poper, morska sol Priprava 1. Polovico rozin za pol ure namočimo, da nabreknejo. V ponvi na brizgu olja na hitro popražimo polovico pinjol, da rahlo pozlatijo. Peteršilj in česen sesekljamo in zmešamo. Zrezke najboljše kakovosti, ki naj jih mesar odreže tako, da bodo čim tanjši in čim večje površine, nežno potolčemo in pri tem pazimo, da jih ne strgamo. Na sredino vsakega, ki ga malo posolimo in popramo, položimo rezino pršuta, čez pa razporedimo peteršilj s česnom, namočene rozine in pražene pinjole. Če so zrezki dovolj tanki, zapognemo stranske robove navznoter in jih zvijemo podobno kot sarme. Zvitke zašpilimo ali povežemo s konopljeno vrvico. 2. V velik lonec z debelim dnom vlijemo malo olja, segrejemo in zvitke z vseh strani na hitro popečemo, da nekoliko porjavijo. Pečene spravimo v toplo pokrito posodo. V istem loncu, na preostali mešanici olja in sokov, popražimo čebulo, da postekleni. V lonec na čebulo vrnemo braciole, povišamo temperaturo in zalijemo z vinom. Nekaj minut kuhamo, nato dodamo paradižnikov koncentrat. Po dveh minutah dodamo še paradižnikov pire, ki naj nekaj minut vre, nato ogenj zmanjšamo in pokrito počasi kuhamo 90 minut, da omaka mirno brbota. Po potrebi solimo in popramo. Nato braciole vzamemo iz omake in jih damo v toplo pokrito posodo. 3. Omako med občasnim mešanjem kuhamo, da se zelo zgosti, kar traja približno dve uri. Medtem popražimo preostale pinjole in namočimo preostale rozine. Po dveh urah kuhanja omake v lonec vrnemo braciole ter dodamo pinjole in rozine. Zelo počasi kuhamo še slabe pol ure. Postrežemo s testeninami (800 g): Na segret krožnik damo nekaj žlic omake in nanjo položimo braciolo. Preostalo omako skupaj z naribanim parmezanom (8 žlic) zmešamo s testeninami, ki naj služijo kot priloga. Čas priprave in kuhanja: 4 ure in 30 minut

Solata iz rdeče pese in fete Potrebujemo 500 g gomoljev rdeče pese, 200 g sira feta, morsko sol/solni cvet, 4 žlice oljčnega olja, 3 žlice balzamičnega kisa, 1 vejico peteršilja. Priprava Gomolje pese očistimo, operemo in olupimo. Razpolovimo jih in položimo na mrežo za kuhanje na pari ter postavimo v velik lonec z vodo. Pristavimo in ko zavre, v pokriti posodi soparimo 15 ali 20 minut. Če je pri roki parna pečica, še toliko bolje. Kuhane gomolje nekoliko ohladimo, nato pa narežemo na tenke rezine. Če so še dovolj čvrsti, lahko poskusimo z lupilnikom za krompir. Rezine stresemo v skledo in jih solimo ter polijemo z oljem in kisom. Premešamo in ko se dobro ohladi, razdelimo v skledice ali na krožnike. Na peso nadrobimo sir in okrasimo z nasekljanimi listi peteršilja. Vse skupaj (predvsem po siru) pobrizgamo še z malo olja in postrežemo.