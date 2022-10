Nedeljski dnevnik: Zakaj si človeštvo želi spet na Luno?

Na področju raziskovanja vesolja je bilo minule dni, tedne in mesece nadvse pestro. Človek si želi med zvezde, vendar bi se rad prej vrnil na Luno. Zakaj pravzaprav? In kaj vse to pomeni za prihodnost vesoljskega odkrivanja in potovanj?