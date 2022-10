Ukrajinske sile so z napredovanjem ob strateško pomembni reki Dneper ponovno zavzele več vasi, so danes sporočili ukrajinski uradniki in vodja proruskih oblasti v regiji Herson Vladimir Saldo.

Ukrajinske sile so na jugu uničile 31 ruskih tankov in en raketomet, je sporočilo južno operativno poveljstvo ukrajinske vojske, ni pa navedlo podrobnosti o tem, kje natančno so potekali spopadi, navaja agencija Reuters. Trditev sicer ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov pa je dejal, da so "številčno močnejši" Ukrajinci s tanki prodrli južno od vasi Zolota Balka, ki je do tedaj označevala frontno črto na reki Dnipro. Dosegli naj bi naselje Dudčani, ki se nahaja kakih 30 kilometrov nižje, kar pomeni največji napredek ukrajinskih sil na jugu države od začetka vojne.

Ukrajinske sile naj bi želele prekiniti oskrbovalne linije za približno 25.000 ruskih vojakov na zahodnem bregu reke Dneper, poročata Reuters in britanski BBC.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem dejal, da je ukrajinska vojska napredovala na več območjih, vendar ni navedel podrobnosti. »V več regijah so bila osvobojena nova naselja. Na več sektorjih fronte potekajo hudi boji,« je dejal v rednem nočnem video nagovoru.

Na vzhodu države medtem ukrajinske sile počasi prodirajo v Lugansk - eno od regij, ki so bile nedavno priključene k Rusiji. Lugansk je bil doslej dlje časa pod skoraj popolnim nadzorom ruskih sil.

V soboto pa so ukrajinske sile ponovno zavzele strateško pomembno mesto Liman v regiji Doneck, povsem blizu meje z regijo Lugansk. Potrditev je prišla tudi s strani tamkajšnjih proruskih oblasti, ki so sporočile, da so se ukrajinske enote pomaknile več kilometrov v notranjost Luganska.

Po praznovanju ob priključitvi štirih ukrajinskih regij prejšnji teden se je tako zaradi neuspehov na fronti razpoloženje v Rusiji nekoliko spremenilo. Med drugim je bil zaradi debakla v Limanu po poročanju ruskih medijev odpuščen poveljnik ruskega zahodnega vojaškega okrožja, general Aleksander Žuravljov.