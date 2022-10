Elon Musk je svojih 107,7 milijona sledilcev na Twitterju pozval, naj glasujejo o njegovih predlogih za mirno končanje vojne v Ukrajini. Predlagal je, da bi Ukrajina morala postati nevtralna, se odpovedati polotoku Krim, v štirih zasedenih ukrajinskih regijah pa bi morali izvesti nove referendume pod nadzorom Združenih narodov. Pri tem je še poudaril, da je zmaga Ukrajine malo verjetna, saj ima Rusija trikrat več prebivalcev.

V razpravo o mirni rešitvi spora med Ukrajino in Rusijo se je hitro vmešal Zelenski, ki je v odgovor objavil svojo anketo, v kateri je sledilce spraševal, ali jim je najbogatejši človek na svetu bolj všeč takrat, ko podpira Ukrajino ali Rusijo. Več kot 90 odstotkov volivcev je glasovalo za Muska, ki podpira Ukrajino.

Anketa Elona Muska je deset ur po objavi zbrala več kot dva milijona glasov, anketa Zelenskega pa je osem ur po objavi prejela več kot 1,5 milijona glasov.

Ukraine-Russia Peace: - Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. - Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). - Water supply to Crimea assured. - Ukraine remains neutral.