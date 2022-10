V Braziliji bo za izvolitev novega predsednika potreben drugi krog volitev. Čeprav se je glede na napovedi nekaterih javnomnenjskih raziskav pričakovalo, da bo nekdanji brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, ki je državo vodil med letoma 2003 in 2010, na nedeljskih volitvah premagal sedanjega desničarskega populističnega voditelja Jaira Bolsonara z absolutno večino, bo moral v drugi krog. Dobil je 48,4 odstotka glasov. Bolsonaro je na drugi strani dobil precej več glasov od napovedi (43,2 odstotka). To je presenetilo tudi tabor Lule da Silve v njegovi Delavski stranki, kjer tako kot njegovi volilci niso skrivali razočaranja.

Kdo bo dobil glasove preostalih kandidatov?

Šestinsedemdesetletni Lula da Silva je zmagal v 14 zveznih državah in je bil močan predvsem na revnejšem severovzhodu države, medtem ko je 67-letni Bolsonaro zmagal v 12 zveznih državah, predvsem v bogatejšem osrednjem in južnem delu države. Razlika med obema je znašala 6,2 milijona glasov in v tem pogledu rezultat ni bil tesen. Bolsonaro je pred volitvami sicer napovedoval, da morda ne bo sprejel poraza, saj je v volilni kampanji odkrito dvomil o pravilnosti javnomnenjskih raziskav, toda za zdaj ta scenarij odpade. Odprto pa ostaja, kako bo po drugem krogu.

Politični analitiki so se včeraj spraševali, kaj je razlog, da Lula da Silva ni zmagal v prvem krogu, potem ko so mu nekatere ankete napovedovale celo 56 odstotkov, Bolsonaru pa okoli 40 odstotkov glasov. Ena od razlag za boljši Bolsonarov rezultat od napovedanega je, da naj bi se del volilcev od tretje- in četrtouvrščenega kandidata, sredinske senatorke Simone Tebet in podpredsednika Demokratične delavske stranke Cira Gomesa – tudi njima so javnomnenjske raziskave napovedovale boljši rezultat – preselil k Bolsonaru. Preostalih sedem kandidatov je dobilo manj kot odstotek glasov.

Prav za glasove 8,6 milijona volilcev, ki so podprli Tebetovo in Gomesa, se bo v naslednjih tednih odvijal boj Lule da Silve in Bolsonara, do 30. oktobra, ko bo potekal drugi krog. Nekdanji predsednik, ki se bo moral še bolj umestiti v politično sredino, je sicer v boljšem izhodiščnem položaju kot Bolsonaro, ki bo moral nadoknaditi precejšen zaostanek. Ne Tebetova ne Gomes pa še nista sporočila, koga bosta v drugem krogu volitev podprla. Boj za predsedniško mesto bo tako ostal napet, vse dokler se 156 milijonov volilnih upravičencev na volišča ne poda še enkrat.

Bolsonarovi podporniki uspešni v senatu

Hkrati s predsedniškimi volitvami so potekale tudi parlamentarne, volili so tretjino senatorjev in ves predstavniški dom. Te volitve so pokazale, da Bolsonarovi politiki še zdaleč ne primanjkuje privržencev v politično močno razdeljeni Braziliji. Od 27 senatorskih mest na tokratnih volitvah so volilci izvolili 19 političnih sopotnikov Bolsonara (njegova Liberalna stranka si je neposredno zagotovila osem senatorskih mest). Tudi pri volitvah senatorjev so javnomnenjske napovedi zatajile, saj večinoma niso napovedale takšnega uspeha konservativnih kandidatov. Delavska stranka Lule da Silve pa na drugi strani ne bo tako močna, da bi mu v primeru osvojitve predsedniškega položaja zagotovila lažje vladanje in sprejemanje reform.