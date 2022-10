Most bi Komšiću prepovedal priti na Hrvaško

V hrvaški stranki Most so po novici, da bo položaj hrvaškega člana predsedstva BiH že četrtič zasedel Komšić, pozvali hrvaško vlado in ministrstvo za zunanje zadeve, da Komšića razglasi za nezaželeno osebo na Hrvaškem. Komšića sprejemajo kot protihrvaškega člana predsedstva BiH, ki da spodkopava odnose med narodi v BiH. Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman se je vprašanju, ali bodo to storili, izognil z odgovorom, da so v Mostu besede o personi non grata morda uporabili nekoliko zlahka.