Semafor lige prvakov

Skupinski del, 3. krog, danes, skupina A, ob 21. uri: Ajax – Napoli, Liverpool – Glasgow Rangers, vrstni red: Napoli 6, Liverpool in Ajax po 3, Rangers 0, skupina B, ob 21. uri: Club Brugge – Atletico Madrid, Porto – Bayer Leverkusen, vrstni red: Brugge 6, Bayer in Atletico po 3, Porto 0, skupina C, ob 18.45: Bayern München – Viktoria Plzen, ob 21. uri: Inter – Barcelona, vrstni red: Bayern 6, Barcelona in Inter po 3, Plzen 0, skupina D, ob 18.45: Olympique Marseille – Sporting Lizbona, ob 21. uri: Eintracht Frankfurt – Tottenham, vrstni red: Sporting 6, Tottenham in Eintracht po 3, Marseille 0.

Jutri, skupina E, ob 18.45: Salzburg – Dinamo Zagreb, ob 21. uri: Chelsea – Milan, vrstni red: Milan 4, Dinamo 3, Salzburg 2, Chelsea 1, skupina F, ob 18.45: Leipzig – Celtic Glasgow, ob 21. uri: Real Madrid – Šahtar Doneck, vrstni red: Real 6, Šahtar 4, Celtic 1, Leipzig 0, skupina G, ob 21. uri: Sevilla – Borussia Dortmund, Manchester City – Köbenhavn, vrstni red: Man. City 6, Borussia 3, Köbenhavn in Sevilla po 1, skupina H, ob 21. uri: Benfica – Paris SG, Juventus – Maccabi Haifa, vrtsni red: PSG in Benfica po 6, Juventus in Maccabi 0.