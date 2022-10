Reprezentančni premor ni veliko spremenil razmerja sil v prvi slovenski nogometni ligi. Vodilni četverček Olimpija, Celje, Koper in Maribor je v 11. krogu premagal tekmece iz spodnjega dela lestvice, medtem ko sta se soseda iz sredine Mura in Domžale razšla z neodločenim izidom. Vse bolj se kaže trend, da so uspešnejši klubi, ki okrepitev niso poiskali na področju nekdanje Jugoslavije, ampak po vsem svetu.

Olimpija je s trenerjem Albertom Riero dobila všečen španski slog igre z veliko posestjo žoge in kombinatorike, ki je po okusu gledalcev in igralcev, saj omogoča razvoj in selekcijo glede na sposobnosti, kar odpira vrata za uspešnejšo prodajo na mednarodni tržnici. Če je Olimpija dolgo časa preveč stavila na Hrvate, zlasti odpisane igralce iz Osijeka, so zdaj v ospredju tujci s Portugalske (izstopa napadalec Rui Pedro), Litve (reprezentant Lasickas), Argentine (vezist Doffo), Avstrije (Estrada, Karamatić). Tekmeci se na Olimpijo vse bolje pripravijo in so našli rešitev za njeno igrivost in kakovost v napadu tako, da se v obrambo postavijo s petimi igralci. Kako je Olimpija ranljiva brez kapetana Maxa Timija Elšnika na sredini igrišča in v obrambi, je pokazal Tabor iz Sežane in prav neverjetno je, da Kraševci iz priigranih priložnosti niso dosegli gola. Če jih bosta toliko imela tekmeca Olimpije na naslednjih dveh derbijih, Bravo na mestnem v nedeljo v Šiški in Maribor na velikem slovenskem 15. oktobra v Stožicah, bodo Ljubljančani v hudih težavah. Logično je, da Olimpija vse sezone ne more odigrati na takšni ravni, kot je uvodni del prvenstva, ko gre vse po željah in je tudi sreča njen zaveznik. Tekmeci zapravljajo priložnosti, Olimpija pa dosega preobrate in zmagovite gole na račun individualne kakovosti, saj na vsaki tekmi v ospredje stopi drug igralec.

Celje je z ukrajinskim trenerjem postalo ekipa z značajem

V Celje je trener Roman Pilipčuk prinesel ukrajinsko nogometno igrivost in rusko disciplino. Ob kopici slovenskih igralcev ekipi dodano vrednost dajejo Nigerijec Ikwuemesi, najbolj vroč napadalec tekmovanja, ki bo slovensko ligo hitro prerasel, Gbamble s Slonokoščene obale in Švicar Janjičić. Celjani postajajo ekipa z značajem, saj so nanizali pet zmag zapored in na zadnjih treh tekmah do treh točk prišli po preobratu, potem ko je tekmec povedel na stadionu Z'dežele.

Koper je znan po dobri ogledniški službi, saj zna poiskati igralce tudi v drugi slovenski ligi ter ne gleda le proti Hrvaški in BiH. Nigerijec Osuji je v osmih sezonah na slovenskih igriščih že dokazana kakovost, družbo mu v zadnjih tednih dela rojak Edomwonyi, pravo odkritje pa je francoski defenzivni vezist Correia, ki je prišel iz druge ekipe slovitega PSG. Za razliko od prvih treh klubov športni direktor Maribora Marko Šuler najraje kupuje in si sposoja igralce na Hrvaškem. Posojena igralca Tolić, ki si želi čim hitreje iz Ljudskega vrta vrniti nazaj v Dinamo Zagreb, in Baturina sta izpolnila pričakovanja, ostali še ne. Maribor se je pod novim trenerjem Damirjem Krznarjem začel dvigovati. 50-letni Hrvat v slovenski ligi še ni doživel poraza, tri zmage zapored pa so znak dviga forme in tudi učinkovitosti. Ekipa, ki ji dirigira 35-letni vezist Rok Kronaveter, je na gostovanjih Radomljam nasula pet golov in Gorici štiri, kar vzbuja upe navijačev, da bi nadoknadili 13 točk zaostanka za vodilno Olimpijo.

Tabor iz Sežane je rekorder s 17 tujci

Ostali klubi iščejo različne rešitve. Mura je ujetnik lastne kadrovske politike s kar 11 novinci, med katerimi je devet tujcev, ki jih trener Damir Čontala zaradi neizkušenosti še ni uspel povezati v ekipo, ampak celo prihaja v konflikt z nekaterimi najboljšimi igralci v minulih sezonah (Obradović, Bobičanec). Domžale in Bravo stavita na igralce iz lastne šole in na tržišču pobereta tudi proste (slovenske) fante, ki v se v prejšnjih klubih niso uspeli dokazati. Radomlje imajo kopico tujcev z Balkana, ker so občutno cenejši od slovenskih fantov. Gorica se je zaradi pomanjkanja denarja prisiljena nasloniti na lokalno okolje. Tabor, ki je s 17 tujci rekorder v ligi, zna poiskati mlade igralce po vsem svetu. Premorejo veliko nadarjenosti, trener Kosić pa jih še mora povezati v ekipo in jih naučiti taktične discipline.