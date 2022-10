Načrt za dvig gledanosti RTV

Odkar program na Televiziji Slovenija vodi pravoverna ekipa, gledanost strmo pada. Da bi rešili zadevo, je nujno treba vpeljati nekaj novosti. Nujne so spremembe v nedeljskem programu. Denimo vsako nedeljo po otroškem Živžavu naj bo na sporedu prvega programa prenos nedeljskih maš iz različnih slovenskih cerkva. Na leto bo tako na televiziji kar 55 prenosov maš, saj bodo poleg obvezne nedeljske tudi prenosi prazničnega bogoslužja. To bo gotovo pritegnilo množice gledalcev. Ker pa je na javni televiziji tudi premalo dobre glasbe, je treba poleg obveznega prenosa prireditve Melodije morja in sonca povečati prenašanje koncertov sakralne glasbe, dobro pa bi bilo tudi določiti termine za predvajanje domoljubne glasbe, ki je na televiziji sploh ni.