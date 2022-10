Jankovićev račun ne (povsem) brez krčmarja

Neurejena ljubljanska parkirišča in zapuščena ali obstoječa gradbišča – tudi tista ob stadionu Stožice, tovarni Rog in Tobačni – bi bilo mogoče osmisliti tako, da bi na strehe ali prazne površine postavili velike sončne elektrarne. Ljubljanska občina, področni elektrodistributer in družba Sodo so pripravili sezname lokacij, kjer bi lahko investitorji ob majhnem vložku v omrežje brez večjih težav priključili velike sončne elektrarne.