Danijel Stojkovič Kukulin, oljkar: Olje kot začimba in zdravilna učinkovina

V Istri so začele obratovati torkle, prva, ki je odprla svoje duri oljkarjem, je bila že pred 14 dnevi torkla Sandija Babiča v Babičih nad Koprom, eden prvih, ki je plodove oljk prinesel v stiskalnico, pa je mladi oljkar Danijel Stojkovič Kukulin iz Kopra, ki na več lokacijah v slovenskem delu Istre obdeluje nekaj več kot tristo oljčnih dreves. Danijel, po izobrazbi doktor molekularne genetike in biotehnologije, je predstavnik nove generacije oljkarjev, ki so začeli pridelovati oljčno olje, ki močno odstopa od olj, kot smo jih bili navajeni. Gre za visoko polifenolna olja, ki so povsem zelene barve.