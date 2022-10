Jedrt Maležič, pisateljica in prevajalka: Razkriješ se pred celim svetom

V najnovejšem romanu Križci, krožci (Založba Goga) pisateljice in prevajalke Jedrt Maležič sledimo zgodbi protagonistke, ki je v slovenskem leposlovju še vedno neobičajna. Lezbijki, ločenki in nebiološki mami. Istospolne družine so v družbi še danes dojete kot »nov in urban fenomen«, kot v spremni besedi zapiše sociologinja Darja Zaviršek. V šolskih učbenikih ne moremo ničesar izvedeti o njih, čeprav se otroci v istospolne družine pri nas rojevajo od leta 2000. Bralcu se že po nekaj straneh Križcev, krožcev utrne vsaj blag nasmešek, če že ne odloži knjige, da bi se v miru nasmejal. Jedrt Maležič s svojim sproščenim jezikovnim slogom, ki je mešanica knjižnega in pogovornega, ne skopari z izrazitim, lahko bi rekli obešenjaškim humorjem, ki ga premorejo le tisti junaki, ki so pristali na dnu in je humor bilka preživetja. Tudi avtorica je ločena lezbijka in nebiološka mati, a ne tako kot njen glavni lik Giga. V romanu smo že takoj na začetku soočeni s kaotičnimi razsežnostmi Giginega življenja, saj se počasi spet postavlja na noge, potem, ko jo je velika ljubezen in mama njenega otroka zapustila, in to izmed vseh ljudi ravno z naključnim brezveznim moškim, nato pa po Giginih ekscesih zahtevala še prepoved približevanja njuni hčerki. Jedrt Maležič v romanu mojstrsko in v obrnjenem kronološkem zaporedju odstira razpad ljubezni in identitete.