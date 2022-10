Policisti še zmeraj iščejo predmet, s katerim je bil v poznih petkovih urah na območju Kulturnega centra Pekarna zaboden 17-letnik. Kot je ponovil Beno Meglič, vodja mariborskih kriminalistov, primer obravnavajo kot poskus ropa in povzročitev posebno hude poškodbe, za kar naj bi bil odgovoren 15-letnik. Povod za napad je bil mobilni telefon oškodovanca, ki si ga je želel dve leti mlajši napadalec najprej z grožnjam, nato pa s silo prilastiti.

Kot je povedal Meglič, sta se 15-letni napadalec in večkrat zabodeni 17-letnik poznala. Pred napadom sta bila na koncertu, nato pa se je 17-letnik s skupino prijateljev napotil v park, ki se nahaja znotraj kompleksa Kulturnega centra Pekarna. Tja je prišel tudi 15-letnik, ki je dve leti starejšega vrstnika povabil na samo, tam pa mu z ostrim predmetom zagrozil, naj mu odstopi svoj mobilni telefon. Ker mu rop ni uspel, ga je večkrat zabodel. Ko se je napadeni napadalcu uprl, je ta pobegnil.

Okrvavljeni najstnik je po napadu pomoč poiskal pri varnostniku, ta pa je o dogodku obvestil policijo. Osumljeni 15-letnik se je kasneje v spremstvu staršev oglasil na policiji, policisti so mu odvzeli prostost in mu odredili 48-urno policijsko pridržanje. V nedeljo dopoldan so ga privedli pred dežurno preiskovalno sodnico, ki je zoper mladoletnika odredila pripor. Kot je pojasnil Meglič, čakajo mlajšega mladoletnika glede na zakonodajo vzgojni ukrepi. Ti so ukor, nadzor socialnega varstva, napotitev v prevzgojni dom ali zavod za usposabljanje.

Po navedbah Megliča je 17-letnik zaradi hudih poškodb še vedno v smrtni nevarnosti, a se njegovo stanje izboljšuje. Ker gre v primeru za zločin, v katerega sta vpletena dva mladoletnika, policija več informacij o dogodku ne daje. x