Pešci, odsevniki rešujejo življenja!

Prihajajo meseci, ki so za varnost pešcev najbolj tvegani. Ponoči, v mraku ali ob zmanjšani vidljivosti morajo nositi odsevnike, za večjo vidnost in varnost pa poskrbeti tudi z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter obutve. Po drugi strani pa velja apel voznikom, naj bodo nanje še posebej pozorni.