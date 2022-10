»Hudo se borijo, da bi si opomogli. Želim si ogledati stanje in zagotoviti, da pomagamo, kolikor lahko,« je pred odhodom v Portoriko dejal Biden in menil, da za prebivalce otoka doslej niso dobro skrbeli. Predsednik ZDA bo v Portoriku, kjer je brez elektrike še vedno okrog 100.000 odjemalcev, obiskal prizadeta območja in ljudi ter naznanil dodatno zvezno pomoč.

Na Floridi se medtem že vrstijo kritike na račun republikanskega guvernerja Rona DeSantisa zaradi domnevno zapoznelega ukaza o evakuaciji ogroženih območij pred prihodom orkana Ian in zaradi domnevno mlačnega izvajanja tega ukaza. DeSantis vse obtožbe odločno zavrača.

Slab teden dni po prihodu orkana na Floridi več sto tisoč gospodinjstev ostaja brez elektrike, številni pa so še vedno ujeti zaradi poplavnih voda. Reševalne operacije se nadaljujejo.

Orkan Ian je kasneje povzročal škodo tudi v Južni Karolini in Georgii, danes pa njegovi zadnji izdihljaji ogrožajo Virginijo. Veter in dež od ogromnega orkana je konec tedna med drugim dosegel tudi zvezno državo New York.

Na Floridi so doslej uradno potrdili 61 smrtnih žrtev zaradi Iana, vendar bo število zanesljivo še večje, saj bo preteklo še nekaj časa, preden bodo državne oblasti uspele urediti statistiko na podlagi poročil lokalnih uradnikov.

Po podatkih ameriške mreže CBS je do danes zjutraj na Floridi umrlo najmanj 82 ljudi. Štiri življenja naj bi Ian zahteval v Severni Karolini, preden je prispel do ZDA, pa je tri smrtne žrtve povzročil tudi na Kubi.

Župan mesta Fort Myers Beach Ray Murphy je za televizijo NBC izjavil, da se bodo operacije iskanja in reševanja ujetih v poplavah nadaljevale še nekaj dni. Zaradi tega številnih evakuiranih prebivalcev doslej še ne puščajo nazaj domov.

Poplavljene ceste in mostovi so številne pustili v izolaciji, s slabo mobilno telefonsko povezavo ali brez nje, vse več je tudi pomanjkanja osnovnih potrebščin, kot sta voda in hrana. Orkan je poleg visokih valov prinesel s seboj tudi veliko dežja, voda pa se za zdaj nima kam umakniti.

Delavci elektro podjetij so doslej uspešno povrnili oskrbo z elektriko za okrog dva milijona odjemalcev, brez nje pa jih ostaja še okrog 600.000. Do konca tedna se bo vrnila na območjih, kjer orkan in poplave niso uničile infrastrukture. Drugod bo trajalo dlje.

Reševalci so po vsej državi doslej od srede do danes na varno pomagali 1600 osebam, največ pozornosti pa je usmerjeno v tako imenovane pregradne ali zaščitne otoke pred jugozahodno obalo Floride, ki so ostali brez mostov do kopna.

V Tihem oceanu se je medtem pretekli teden oblikoval orkan Orlene, ki je danes dosegel obalo Mehike, vendar na srečo kot orkan najšibkejše prve kategorije s sunki vetra do 120 kilometrov na uro. Kljub temu pa je nevaren, ker prinaša s seboj veliko dežja, kar poleg poplav povzroča nevarnost zemeljskih plazov.

Orkan je udaril na kopno v zvezni državi Sinaloa pri mestu Mazatlan in se pomika naprej čez Mehiko v smeri severovzhoda. Orlene je bil v nedeljo v Tihem oceanu še orkan 4. kategorije, ki je grozil s hudim uničenjem, vendar je nato le oslabel. Med pomikanjem nad kopnim še naprej izgublja moč.