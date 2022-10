Košak bo skladno s statutarno določenim mandatarskim sistemom v 15 dneh nadzornemu svetu predlagal imenovanje treh novih članic oz. članov uprave Telekoma Slovenije, je danes prek spletni strani Ljubljanske borze sporočila družba.

Košak je univerzitetni diplomirani ekonomist in ima več kot 25 let izkušenj, predvsem na področju telekomunikacij in novih tehnologij. Med drugim je bil vodja hrvaškega Amis Telekoma in slovenskega Amisa. Potem ko je Amis kupila avstrijska skupina Telekom Austria, je bil izvršni direktor in prokurist družbe Simobil in po njenem preimenovanju tudi družbe A1 Slovenija.

Z imenovanjem novega predsednika uprave je z današnjim dnem prenehal mandat predsednika uprave Telekoma Slovenije Sršenu.

Nadzorni svet je 2. septembra z dnem imenovanja novih članov uprave oz. najpozneje 31. oktobra sprejel sklep o prenehanju mandata predsednika uprave Sršena in članice uprave Barbare Galičič Drakslar ter z mesta člana uprave krivdno razrešil Tomaža Jontesa.

V upravi sta še Mitja Štular in delavska direktorica Špela Fortin.