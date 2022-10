Za ocene, ali je projekt Panorame uspešen, je še prehitro. Vsaka takšna oddaja namreč potrebuje svoj čas, Panoramo smo začeli predvajati šele maja. Z njo smo naslovili predvsem vprašanje drugega programa, ki je v hiši odprto že 30. let, podobne zamisli je imel na primer tudi nekdanji direktor Janez Lombergar, ki pa jih ni uresničil. Sedaj lahko rečem, da sem zelo ponosen, da je ta oddaja ugledala luč sveta. Ne glede na to, kako zadovoljni smo z gledanostjo Panorame v tem trenutku, je pozitivno, da kot javni medij ponujamo tudi oddajo, ki na drugačen način predstavlja ključne informativne vsebine dneva. Zagotovo bi si tudi sam želel, da bi oddaja luč sveta ugledala februarja, kot je bilo sprva predvideno. Žal do tega ni prišlo, razlogi pa so znani, saj smo jih predstavili programskemu svetu. Da pa smo jo v program vendarle umestili maja, je bila po moji oceni pravilna odločitev, saj so oddajo gledalci pričakovali tudi zaradi oglaševanja. x Večer v soboto