Vojna v Ukrajini se je priplazila v naša življenja in našo prihodnost bolj, kot se mnogi zavedajo. Kot človeka, mater in staro mamo me skrbi in neodvisno od propagande razmišljam o njej, si postavljam številna vprašanja in gledam nanjo s povsem vsakdanjega, a vseeno primerljivega vidika.

Spomnim se svojega službovanja v šoli. Dijaki včasih»ušpičijo« kakšno neprijetnost, o kateri se je seveda treba pogovoriti, poznati razloge zanjo in zahtevati odgovornost za morebitne posledice dejanja. Pričakovano naj profesor s svojo avtoriteto, modrostjo in sposobnostjo dogovarjanja rešuje nastalo neprijetnost. Tu se moj spomin dotakne stanovske kolegice in dneva, ko sem videla, česa se lahko posluži nesposoben in avtokratski človek, ki ima moč. Vedno, kadar ni uspela odkriti »krivca«, se je odločila za kaznovanje vseh, za kolektivno kazen. Kaznovala je nedolžne zaradi svoje nesposobnosti urejati probleme s pogovorom in argumenti, morda s samorefleksijo in priznanjem svojih napak, svoje nekorektnosti ali morda celo svojih dvojnih meril. Mladim ljudem je dala najslabši možni zgled. Izkoriščala je svojo moč in kaznovala je nedolžne.

In čemu ta primerjava? Vse to vidim tudi pri vojni v Ukrajini, ki je sedaj žal tudi naša. Dvojno moralo aktualnih vladajočih evropskih politikov na vseh ravneh. Je mar Evropa prepovedala ameriškim državljanom potovanje po svetu ali udeležbo športnikom na tekmovanjih, ko je Amerika na osnovi laži napadla Irak? Je uvedla gospodarske sankcije? Ne, seveda ne. Bilo je nemogoče, saj je Evropa vdano sodelovala pri tej sprevrženosti. Je kdo zaradi napadov v Siriji obsodil Izrael ali uvedel sankcije? Se komu smilijo lačni otroci v Libanonu? Nikomur ne pade na pamet.

So se pa, tako kot moja nesposobna stanovska kolegica, evropski politiki odločili, da se ne bodo spraševali o vzrokih za vojno v Ukrajini, ne bodo se pogajali in dogovarjali, raje bodo kaznovali vse Evropejce. Naj prezebajo, naj izgubljajo prihranke, naj se veča revščina in svet zanje zavrti nazaj. Evropska kolektivna kazen za nedolžne, ali kot je v kolumni (Dnevnik, 21. 9. 2022) zapisal dr. Mastnak: »Njihova propaganda pravi, da je odrekanje cena, ki jo je treba plačati za podporo Ukrajini in naš skupni boj za svobodo, demokracijo in evropske vrednote. V resnici evrokrati podpirajo ukrajinski režim in prispevajo k uničevanju Ukrajine.«

Čas je, da končno odpremo oči, in kot je v kolumni (Dnevnik, 28. 9. 2022) zapisal še dr. Matjaž Figelj: »Država lahko reče ne nemoralnim zahtevam Evropske unije, ki škodijo državnemu interesu. Gospe von der Leynovi lahko zato, povsem moralno, z dvignjeno glavo pojasnimo, da nas ne zanimajo niti njena Rusija niti njen Putin in še manj njen Pfizer, saj niso v interesu naše države.«

Živeti želimo v miru in v človeka vrednih razmerah. In to pravico si moramo vrniti. Sami, dokler ne bo prepozno.

Mira Kofler, Škofja Loka