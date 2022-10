»Nezaslišano, kako sramotno. Kakšna skrunitev spomenika. Raven tega pove vse. Ko kaj takšnega vidiš, ne moreš ostati hladen. Bila sem zgrožena,« je prizor pred spomenikom NOB na črnuškem pokopališču komentirala krajanka Olivera Gomboc. S situacijo pred spomenikom, na katero so naleteli na poti do družinskega groba, so jo v soboto seznanili tašča, sin in hčerka. Olivera Gomboc je o tem nato podala prijavo policiji.

»Rojena sem 15 let po vojni in spoštujem zgodovino. V tej državi se bomo morali naučiti spoštovanja in strpnosti do drugače mislečih. Tudi mene kakšni spomeniki motijo, ampak treba je imeti dostojanstvo in pieteten odnos,« je še ob onečaščenju spomenika NOB povedala Olivera Gomboc.

Iz ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so bili v soboto, 1. oktobra, v večernem času obveščeni »o smeteh na pokopališču v Črnučah. Obveščen je bil upravljalec pokopališča, ki je smeti počistil. V dogodku ni zaznanih znakov kaznivega dejanja ali prekrška.«

V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije iz Črnuč o skrunitvi spomenika s smetmi do včeraj niso bili seznanjeni, na podlagi prejete informacije se bodo odzvali.