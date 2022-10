Kamniški reševalci končno v svojih prostorih

Ob stoletnici gorske reševalne službe Kamnik so predstavili nove prostore centra za gorsko reševanje, ki bo ponudil tudi bogate vsebine, vezane na varnost v gorah. Center bo preventivno izobraževal obiskovalce gora, vodil tečaje, seminarje in izobraževanja tudi na višji mednarodni ravni, skrbel pa bo tudi za praktično operativno izobraževanje ekipe in dežurstva v času glavne turistične sezone.