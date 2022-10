Na plinovodih Severni tok 1 in 2, prek katerega teče dobava plina iz Rusije v Evropo, so prejšnji teden potrdili štiri puščanja. Strokovnjaki sumijo, da sta bila plinovoda bombardirana, pri čemer so nekateri prst uperili proti Moskvi. Ta je v preteklih mesecih dobavo plina stari celini že močno zmanjšala, potem ko so zahodne države zaradi invazije na Ukrajino proti Rusiji uvedle več sankcij.

Čez vikend so danske oblasti sporočile, da iz Severnega toka plin ne uhaja več. Švedska obalna straža je danes potrdila, da se je sicer puščanje iz večje poškodbe očitno ustavilo. O puščanjih na danskem ozemlju pa danes ni bilo novih poročil.

Poročilo, da se je puščanje ustavilo, je sicer temeljilo na podatkih, ki jih je operater plinovodov Nord Stream posredoval Danski in Švedski. Na njunih ozemljih je namreč prišlo do puščanj.