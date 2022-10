Poslanci ruskega parlamenta so danes soglasno glasovali za priključitev štirih ukrajinskih regij k Rusiji. Kmalu naj bi jih odobril tudi Svet federacije, čigar odobritev pa se šteje le za formalnost.

Priključitev regij sicer ne bo dokončana, dokler ne bodo sprejeti potrebni zakoni o integraciji ozemelj, vključno s podelitvijo ruskega državljanstva tamkajšnjim prebivalcem. Predvideno pa je tudi prehodno obdobje do leta 2026, dokler zakoni ne bodo v celoti uveljavljeni.

Še pred glasovanjem je ruski zunanji minister Sergej Lavrov v nagovoru parlamentu poslance pozval, naj podprejo priključitev in tako zaščitijo ruski jezik, kulturo in meje. »Ne odgovarjamo na namišljene grožnje, ampak branimo svoje meje, domovino in ljudi,« je dejal in opozoril, da so si ZDA podredile skoraj ves kolektivni Zahod ter ga mobilizirale, da bi Ukrajino spremenile v orodje za vojno z Rusijo.

Putin je v petek na slovesnosti v Kremlju podpisal dokumente o priključitvi ukrajinskih regij Herson, Zaporižija, Doneck in Lugansk. Pred tem so tamkajšnje proruske oblasti v regijah izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji.

Ukrajina in zahodne države so referendume nemudoma obsodile in jih označile za nezakonite, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ob tem v petek uradno vložil prošnjo za vstop Ukrajine v zvezo Nato po hitrem postopku.