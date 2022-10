Giorgia Meloni: novo vlado bi lahko oblikovali do 20. oktobra

Verjetna prihodnja italijanska premierka Giorgia Meloni načrtuje, da bo vlado oblikovala do 20. oktobra. To pomeni, da bi se nova premierka že lahko udeležila prihodnjega rednega vrha EU, ki bo potekal 21. in 22. oktobra v Bruslju.