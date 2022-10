Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič študentom izreka »dobrodošlico na naši največji, najstarejši in najuspešnejši univerzi«. Po njegovih besedah se bodo trudili, da bo življenje z njimi »prijetno, navdihujoče in zadovoljujoče«.

Kot je Majdič navedel za STA, študentom omogočajo, da se že v času študija vključujejo v raziskovalno delo. Da bi to še spodbudili, so letos uvedli dve novi nagradi. Študentom omogočajo tudi številne mednarodne izmenjave, za zagotavljanje varnega študentskega okolja pa so v lanskem letu ustanovili pisarno varuha študentskih pravic.

Kot enega od izzivov v novem študijskem letu je rektor izpostavil reševanje prostorskih težav nekaterih članic. »Že v letošnjem letu računamo, da bomo lahko začeli gradnjo vsaj dveh novih fakultet – veterinarske in medicinske, kmalu za tem pa še fakultet za farmacijo in za strojništvo,« je dejal.

Po njegovih besedah so se letos lotili tudi prenove visokošolskih strokovnih študijskih programov z vidika digitalizacije, trajnostnega razvoja in predvsem interdisciplinarnosti, v prihodnje načrtujejo takšno prenovo tudi vseh univerzitetnih študijskih programov.

Tako kot Majdič tudi dekani posameznih fakultet upajo, da se v novem študijskem letu ne bodo več ukvarjali s covidom-19. Kot je za STA dejala dekanja ljubljanske filozofske fakultete Mojca Schlamberger Brezar, upa, da se bodo lahko tako študenti, ki so na fakulteti že nekaj let, kot tudi bruci lahko v polni meri v živo vključili v študijski proces in tudi spremljevalne dejavnosti na fakulteti. »Upamo, da se bodo lahko študenti polno vključevali in zaživeli polno študentsko življenje, ki ga prej tri leta ni bilo oziroma je lani potekalo v okrnjeni obliki,« je spomnila.

Bruce je pozvala, naj se čim več družijo in prihajajo na dogodke v živo. »Mislim, da nas je korona uspavala, da smo imeli občutek, da ničesar ne zamujamo, če nimamo pristnega kontakta, da je vse možno dobiti prek spleta, ampak ni tako,« je prepričana.

Tudi dekan fakultete za družbene vede Iztok Pezelj je poudaril, da vrata odpirajo z velikim veseljem in optimizmom. Pouk nameravajo izvajati po urniku na fakulteti, so pa pripravljeni, da se v primeru poslabšanja epidemioloških razmer tem tudi prilagodijo. Bruce poziva, naj vstopijo na svojo študijsko pot z veliko optimizma in zagona. Kot je pojasnil, jih bodo spodbudili, da v učilnicah posrkajo čim več znanja in da kasneje mnogi med njimi postanejo vrhunski strokovnjaki, ki se bodo »znali soočati s kompleksnimi problemi, ki, kot vidite, jih je naša družba polna«.

Dekanja ekonomske fakultete Metka Tekavčič pa je v pozdravu študentom zaželela, da bi se tega obdobja čez leta, ko bodo »v primežu številnih službenih in osebnih obveznosti«, spominjali z najlepšimi mislimi in občutki. »Bodite odprti za nova znanja, sprejemajte različnost mnenj in negujte strpen dialog v neposrednih osebnih stikih in na družbenih omrežjih. Razmišljajte pozitivno,« jih je med drugim pozvala.

Študentka Ronja, ki danes začenja študij na ekonomski fakulteti, na študijsko pot vstopa pozitivno naravnana. Pomagalo ji je, da je fakulteta že prejšnji teden organizirala uvodni dan za bruce, ko so videli predavalnice in izvedeli, kako potekajo stvari na fakulteti. Zelo dobro so jim predstavili tudi skupnost za študente in dogajanje na fakulteti. »Pričakujem, da nam bodo nudili dobro izobrazbo in da bomo veliko odnesli od predavanj,« je dejala za STA. Pričakuje tudi nova poznanstva in to, da bo fakulteta organizirala zabave in prireditve.