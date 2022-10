V zadnjih dveh letih se je duševno zdravje otrok poslabšalo. Zaradi protikoronskih ukrepov so se šolali doma, ni bilo medsebojnih druženj in interakcij, ki so nujno potrebne za njihov socialni in psihološki razvoj. Znašli so se v situaciji, ki ji niso bili kos. V okviru letošnjega tedna otroka so pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) organizirali posvet z naslovom Skupaj se imamo dobro.

Po besedah predsednice Zveze prijateljev mladine Maribor Nine Babič je potreben razmislek o tem, kako bomo po napornem obdobju epidemije covida-19 ljudje zopet znali sobivati drug z drugim in se imeti dobro.

Predsednik Otroškega parlamenta Vid Žveglič meni, da so otroci v obdobju epidemije zelo trpeli, še posebej pri navezovanju stikov s sovrstniki. Sam je stike s prijatelji ohranjal prek računalnika, a marsikdo nima na razpolago primerne opreme, »zato so se stiske le še poglobile in bile le še hujše«.

Babičeva je poudarila, da se mladi družijo na drugačen način kot odrasli. Odrasli postanejo z leti »izbirčni«, saj se družijo v prostem času in s tem skušajo uravnavati stres. Mladi pa morajo zaradi svoje neizoblikovanosti veliko raziskovati in preizkušati.

Koreograf plesne šole Kazina Željko Božič ocenjuje, da imajo mladi premalo možnosti za ples zunaj plesnih šol in tekmovanj. Otroci po njegovih besedah že več let pogrešajo šolske plese, na katerih bi se lahko družili in spoznavali. »Ples mi pomeni sprostitev od vsakdana, kot gibalno ovirani osebi pa mi pomaga tudi pri razgibavanju,« je poudarila paraplesalka Lara Nedeljković.

Mladinski pisatelj Slavko Pregl pa je izpostavil pomen branja knjig – knjige je označil za »med dve platnici spravljeno prijateljstvo«. Kdor bere, vidi več in dlje, je dejal.

Posvet je del dogodkov ob letošnjem Tednu otroka, ki ga vsako leto v prvem tednu oktobra priredi ZPMS, in letos izpostavlja pomen prijateljstva in družbe sovrstnikov. Pod osrednjo temo Skupaj se imamo dobro se je začel danes in bo potekal do nedelje, v tem času pa se bo zvrstila vrsta prireditev, od posvetov do različnih delavnic in cirkuške predstave