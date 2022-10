Z akcijo želita Agencija za varnost prometa (AVP) in policija opozoriti na varnost pešcev, ki so med najbolj izpostavljenimi in ogroženimi udeleženci v prometu.

Direktor AVP Jože Hribar je danes na novinarski konferenci poudaril, da so pešci najpogostejši in pa tudi najbolj izpostavljeni udeleženci v prometu, predvsem so ranljivi otroci in starejši. »Večletne analize kažejo, da znaša delež pešcev, ki so sami povzročitelji smrtne prometne nesreče, 30 odstotkov, v 70 odstotkih primerov pa so povzročitelji drugi udeleženci, največkrat so to vozniki osebnih vozil,« je poudaril Hribar.

Dodal je, da je v času od leta 2016 do 23. septembra 2022 49 pešcev umrlo v temnem delu dneva. Niti eden izmed njih v času smrtne prometne nesreče ni nosil odsevnika niti na oblačilih ni imel odsevne površine.

Vodja sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu AVP Mateja Markl je poudarila, da pešce najpogosteje ogrožajo vozniki motornih vozil, ki so v približno 70 odstotkih primerov povzročitelji teh prometnih nesreč.

Izpostavila je večletne raziskave, ki kažejo, da je varna hitrost za pešce, pri kateri ne utrpijo hujših posledic, približno 30 kilometrov na uro. Že pri hitrosti 50 kilometrov na uro se poveča verjetnost, da pešec utrpi smrtne ali hude poškodbe za 50 odstotkov, pri hitrosti 60 kilometrov na uro pa je ta verjetnost že 90-odstotna, zato je za večjo varnost pešcev ključna prilagojena hitrost voznikov, je še poudarila Marklova.

Vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun pa je dodal, da se je stanje na področju varnosti pešcev letos v primerjavi z enakim obdobjem lani nekoliko izboljšalo, v enakem obdobju so namreč umrli trije pešci manj.

V času do sredine oktobra bo v okviru akcije policija izvajala okrepljen nadzor. Policisti bodo preverjali spoštovanje predpisov pri pešcih in voznikih motornih vozil. Krajše poostrene nadzore bodo policijske uprave izvajale predvsem v bližini prehodov za pešce in na drugih lokacijah s povečano problematiko varnosti pešcev. Policisti bodo sodelovali tudi pri izvajanju preventivnih aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov.

AVP bo v času akcije prav tako dodatno krepila preventivne aktivnosti. Med drugim bodo po Sloveniji razdelili čez 6000 odsevnikov, v Ljubljani pa so pet mestnih avtobusov, ki bodo na različnih linijah vozili do konca leta, že opremili s sporočili Bodi viden – bodi previden.